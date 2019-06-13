研勤三箭齊發 力拚單季轉盈

2019-06-13 18:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



研勤（3632）人工智慧（AI）人臉辨識技術開發到位，人臉辨識引擎服務步入收割期，正積極擴大接單。研勤今年車安產品、雲端應用解決方案、掌門精釀啤酒事業三箭齊發，力拚單季轉虧為盈。

研勤董事長簡良益表示，研勤的三大業務包括營收占比最高的車安產品，包括行車記錄器、衛星導航以及電子後視鏡等，其次是包含人臉辨識等相關雲端應用解決方案，以及掌門精釀啤酒事業。車安產品因中國市場價格競爭激烈，已積極將行銷重心轉往美國、日本等市場發展，並新增電子鎖等消費性新產品線。

簡良益指出，近兩年研勤在AI投入相當多的研發，有關AI人臉辨識引擎開發已經完成，可應用的範圍相當廣泛，尤以國安、資安議題受到重視，本土開發的人臉辨識產品日受公家機關青睞。除了已與台中市政府合作推出「PAKKA帕卡人臉辨識考勤系統」，並已完成針對東方臉孔的「Face8台灣臉霸」人臉辨識技術開發，可應用在金融、服務、門禁等多元領域，相關業務發展可期。除了台灣市場，第4季也規畫進軍東南亞市場。掌門精釀啤酒部分，台灣事業去年下半年單月已損益兩平，並已進軍中國市場。