親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

大馬創作鬼才黃明志 任電競品牌HyperX亞太區品牌大使

2019-06-13 18:15經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

金士頓旗下的電競品牌HyperX，今日宣布大馬創作鬼才黃明志將成為HyperX亞太區品牌大使。

黃明志是馬來西亞著名創作歌手，同時身兼製作人、演員及導演等身分。平時愛好手遊和MOBA類型遊戲的他，將使用HyperX全系列電競周邊，感受完美的遊戲體驗。

黃明志表示，他創作過很多和亞洲各國文化有關的歌曲，沒想到這次能受HyperX邀請作為亞太區代言人，真的非常榮幸。目前他所使用的電競周邊都是HyperX的頂尖周邊配備，使用體驗真的超棒，RGB燈效超炫，提供了他所需要的舒適度及出色的聲音表現，對一個身為音樂人在工作上有很大的幫助，遊戲和休閒使用更是一大享受。

黃明志憑藉其音樂天賦和獨特的幽默感，創作出泰國情歌（Thai Love Song）、飆高音（High Pitch）和漂向北方（Stranger In The North）等熱門歌曲和MV，在YouTube上獲得超過200萬粉絲訂閱數。個性風趣外向的黃明志除了將個人特質反映在音樂風格上，私底下也喜歡和朋友們在遊戲中組隊PK，盡情享受其中的樂趣。

HyperX亞太區行銷總監楊啟瑀表示，黃明志的音樂才華、個人風格以及對遊戲的熱愛，正是HyperX品牌精神的最佳代表。藉由這位亞洲嘻哈文化指標的影響力，相信能為公司帶來更多精采的跨界合作。

黃明志電競馬來西亞
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

回流台商再增4家 累計金額達3750億元

2019-06-13 18:27

台積電新建5奈米廠進程順利 南科一片徵才旗海

2019-06-13 15:14

國巨平均董事酬金 竟比台積電多1.8倍

2019-06-13 15:39

光寶越南參展 秀智慧工廠實力

2019-06-13 14:45

5G行動計畫四年投入204億餘元 著眼五大主軸措施

2019-06-13 12:56

技嘉強攻新事業 打造光機電產品王國

2019-06-13 12:55

展望下半年 精誠：動能來自數位轉型商機大爆發

2019-06-13 11:48

大立光產能滿載 林恩平看旺下半年

2019-06-13 00:53

關稅戰衝擊 緯創擬在美設廠

2019-06-13 00:50

代工五強 加速全球布局

2019-06-13 00:48

林憲銘談景氣 持平就阿彌陀佛了

2019-06-13 00:48

和碩、英業達 跟著Google動起來

2019-06-13 00:47

全球晶圓景氣預測 設備支出增幅下修

2019-06-13 00:38

繼鴻海、廣達後…緯創擬赴美設廠 地點3選1

2019-06-12 23:58

SEMI第3度下修 今年晶圓廠設備支出估衰退19 %

2019-06-12 23:54

南亞PCB、銅箔基板 出貨看旺

2019-06-12 23:38

蔡明忠：電信「三共」 不打軍火戰

2019-06-12 23:37

可成迎轉機 Q3營運將躍進

2019-06-12 23:34

大立光 擴產計畫 不變

2019-06-12 23:32

南亞強攻海內外 年產值衝500億

2019-06-12 23:31

蔡明忠籲：鬆綁黨政軍條款

2019-06-12 23:31

可成擴增產線 台灣優先

2019-06-12 23:30

大立光資安管控嚴 小黃都知道

2019-06-12 23:29

聯電本季財測 可望達標

2019-06-12 23:17

蘇州和艦 在滬申請上市

2019-06-12 23:17

林憲銘：今年電子業景氣能與去年一樣 就「阿彌陀佛」

2019-06-12 21:27

大立光的威 連小黃司機都知道

2019-06-12 20:12

打造5G智慧企業 需先找出定位

2019-06-12 18:17

工研院促台泰合作 帶頭拚台灣電動車外銷

2019-06-12 18:16

NVIDIA3年內擬在台培育5千名AI深度學習人才

2019-06-12 16:43

瞄準智慧防災監測 交大與台灣世曦工程簽合作備忘錄

2019-06-12 14:45

工研院促成台泰簽兩項合作備忘錄 拉升電動車外銷需求　

2019-06-12 14:41

SEMI：全球晶圓廠設備支出將於2020年回彈20%

2019-06-12 14:38

直擊台商遷徙》逃離美中貿易戰場 富士康、仁寶、瑞軒等大廠搶進北越

2019-06-12 13:43
看更多

熱門文章

訂單掉40% 機械業轟央行狀況外

2019-06-12 23:31

中油裝載7.5萬噸石油腦油輪阿曼遭襲 石油腦庫存到7月底

2019-06-13 17:25

中國加快5G建設腳步 AI長線趨勢不變

2019-06-13 08:52

爭地勤津貼遭長榮航質疑「一批人兩招牌」 企工回應了

2019-06-13 12:26

金管會推敵意併購 全金聯質疑上榜5家金控不符社會期待

2019-06-12 21:08

MLD文青餐廳閃退風暴延燒 大股東說話了......

2019-06-12 20:20

MLD文青餐廳閃退風暴延燒 大股東說話了......

2019-06-12 22:38

買儲蓄險前 要想清楚這些事

2019-06-12 19:20

蔡明忠：電信「三共」 不打軍火戰

2019-06-12 23:37

電商搶不走的生意 台茂購物中心斥資8,000萬要做這件事

2019-06-13 09:53

可成迎轉機 Q3營運將躍進

2019-06-12 23:34

關稅戰衝擊 緯創擬在美設廠

2019-06-13 00:50

中信卡繳稅330億 包辦三分之一

2019-06-12 23:45

數位金融業務 金管會盯

2019-06-12 23:45

大立光的威 連小黃司機都知道

2019-06-12 20:12

台積電新建5奈米廠進程順利 南科一片徵才旗海

2019-06-13 15:14

大立光回應華為禁令 林恩平：我們小咖沒人理

2019-06-12 19:00

供電備戰 台電向美買燃氣機組

2019-06-12 23:57

代工五強 加速全球布局

2019-06-13 00:48

這家銀行大戶多 刷卡3億只為繳稅...

2019-06-12 22:53

和碩、英業達 跟著Google動起來

2019-06-13 00:47

金融整併如何保障員工權益 工會提3主張5建議

2019-06-12 20:15

研調：全球晶圓代工業恐衰退近3% 10年來首見

2019-06-13 17:08

前5月稅收創新高 證交稅衰退金額創7年新高

2019-06-13 06:07

南亞PCB、銅箔基板 出貨看旺

2019-06-12 23:38

徐旭東：美中貿易戰成持久戰 但有新的商機

2019-06-13 11:06

有錢人想的不一樣…繳稅百萬大戶 不愛刷卡分期

2019-06-12 23:13

油輪在阿曼灣遇襲 中油展開後續產銷規劃

2019-06-13 18:03

貿易戰升溫 柯拔希指央行狀況外台幣應貶到33元

2019-06-13 10:16

回應柯拔希 央行：無為所欲為的能力

2019-06-12 23:21

統一超 擴展複合無人店

2019-06-12 23:36

台灣中油承租油船波斯灣遇襲 中油出面說明了

2019-06-13 17:26

智擎董事改選 東洋勝出

2019-06-13 11:45

美商務部長宣布 台生技業者投資愛達荷州

2019-06-12 23:46

林憲銘：今年電子業景氣能與去年一樣 就「阿彌陀佛」

2019-06-12 21:27

羅智先….也會到全家消費

2019-06-12 23:31

貨物稅條例公告 15日起買節能家電最多省2,000元

2019-06-13 14:58

郭台銘重申：我已淡出鴻海

2019-06-13 14:23

北富銀 將發債31億元

2019-06-12 23:44

正妹房仲入行四個月 賺進第一桶金

2019-06-13 15:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top