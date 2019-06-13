大馬創作鬼才黃明志 任電競品牌HyperX亞太區品牌大使

2019-06-13 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



金士頓旗下的電競品牌HyperX，今日宣布大馬創作鬼才黃明志將成為HyperX亞太區品牌大使。

黃明志是馬來西亞著名創作歌手，同時身兼製作人、演員及導演等身分。平時愛好手遊和MOBA類型遊戲的他，將使用HyperX全系列電競周邊，感受完美的遊戲體驗。

黃明志表示，他創作過很多和亞洲各國文化有關的歌曲，沒想到這次能受HyperX邀請作為亞太區代言人，真的非常榮幸。目前他所使用的電競周邊都是HyperX的頂尖周邊配備，使用體驗真的超棒，RGB燈效超炫，提供了他所需要的舒適度及出色的聲音表現，對一個身為音樂人在工作上有很大的幫助，遊戲和休閒使用更是一大享受。

黃明志憑藉其音樂天賦和獨特的幽默感，創作出泰國情歌（Thai Love Song）、飆高音（High Pitch）和漂向北方（Stranger In The North）等熱門歌曲和MV，在YouTube上獲得超過200萬粉絲訂閱數。個性風趣外向的黃明志除了將個人特質反映在音樂風格上，私底下也喜歡和朋友們在遊戲中組隊PK，盡情享受其中的樂趣。

HyperX亞太區行銷總監楊啟瑀表示，黃明志的音樂才華、個人風格以及對遊戲的熱愛，正是HyperX品牌精神的最佳代表。藉由這位亞洲嘻哈文化指標的影響力，相信能為公司帶來更多精采的跨界合作。