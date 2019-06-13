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台商回流再添四家 累計投資金額逾3,750億元

2019-06-13 16:53經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

經濟部投資台灣事務所今（13）日再度召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，核准誠岱機械及另外三家不願具名廠商共四件投資案，總計投資金額超過新台幣64億元，新增1,114個本國就業機會。截至目前通過審查總計73家，累積投資逾3,750億元，預估創造超過34,100個本國就業人數。

經濟部指出，誠岱機械為世界前十名起重機械設備龍頭大廠，品質廣獲鴻海、友達、台電等各大企業及國外客戶青睞。由於美中貿易戰高關稅嚴重衝擊營運，決定將原訂中國大陸擴廠計畫移回台灣，投資5.2億元於台中大甲新建二座廠房及智能化產線，擴大研發與生產，以增加在地就業高值化，促進產業轉型，預計可新增49個本國就業機會。

至於某不具名電子零組件大廠，則因為美中貿易戰導致供應鏈重整，必須隨主力客戶返臺以便就近供應，規劃砸下30億元將南部科學園區原有廠房擴建為智慧化工廠，增設七條銅箔基板產線，並招募227位本國專業人才，以滿足未來多變的市場需求。

另一家不具名電子廠則為了分散製造風險及客戶要求，擴大在台網通設備產能，於新竹科學園區擴建新廠、添購自動化機器設備、設置高階製程產線，並招募本國專業人才，透過此次在台投資創造新優勢與拓展新商機。

此外，還有某電池相關專業製造廠商，產品位居國際供應鏈關鍵零組件，為配合客戶要求調整海外布局，將部分產線移回台灣成立營運總部，投資新台幣逾6億元在台南興建新廠，招募200位本國人才。

經濟部指出，「歡迎台商回台投資行動方案」自今年1月1日實施迄今，已有73家廠商通過資格審查，累積投資總金額逾3,750億元，帶來超過34,100個本國就業機會。

新台幣經濟部
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