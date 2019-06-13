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台積電新建5奈米廠進程順利 南科一片徵才旗海

2019-06-13 15:14聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台積電正在南科園區新建5奈米晶圓廠，滿佈南科主要道路長達半年的徵才旗幟年初突然撤光，地方關切台積電承諾的就業機會縮水，當時南科管理局回應地方疑慮指出，今年台積電南科廠職缺已額滿，招募旗海可能年底才會再出現； 不過才隔不到半年，醒目的「台積電徵才旗海」今天又悄悄占據南科主要道路，因為台積電最近傳出又要招募「 2000到3000」名工程師。

台積電是台南科學園區主力廠商， 南科園區主要道路兩側的徵才廣告幾乎都被台積電包辦，年初突然停止招募員工，加上美國封殺台積電大客戶華為， 一度引發地方關切；然而隨著台積電南科5奈米晶圓18廠第一期廠陸續完工裝機，地方預期未來這半年，台積電需要的基層人力將越來越多。

不過台積電向來將員工人數視為商業機密， 實際需要人數從來不對外透露，也不公布個別園區招募人數。南科管理局年初原本也以為今年台積電南科廠職缺已額滿，可能年底才會再徵才，沒想到才過端午節又看到一片招募旗海，南科南北出入口電子看板也24小時不斷播出台積電徵才廣告。

去年台南市政府與台積電曾宣布，南科新建晶圓廠將創造1萬4000個工作機會，部分民眾誤以為很快就會有那麼多工作機會。

科管局指出，上述1萬多個就業機會是隨新廠開展長期預估，台積電配合各期擴廠會持續徵才，預期未來5年可帶來4000個工作機會，第一期建廠進度正常，不過最近傳出的兩到三千個職缺，指的也肯定不是只有台南， 而是包括竹科在內的全台總需求，但職缺到底有多少，科管局真的也不清楚。

南科又出現「台積電徵才旗海」。記者周宗禎/攝影
南科又出現「台積電徵才旗海」。記者周宗禎/攝影
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南科南北出入口電子看板24小時不停播放台積電徵才廣告。記者周宗禎/攝影
南科南北出入口電子看板24小時不停播放台積電徵才廣告。記者周宗禎/攝影
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台積電徵才晶圓廠
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