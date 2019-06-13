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中華電攜宏達電簽合作備忘錄 投入5G及終端產品佈局

2019-06-13 14:48經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

中華電（2412）與宏達電（2498）今（13）日宣布雙方簽署2019年度合作備忘錄，將共同對於未來5G標竿技術、5G商轉實例，及智慧型手機產品、業務、行銷與通路等全方面合作，並會有多款由中華電獨家販售的合作商品。

雙方除延續去年共同投入在5G電信技術「預商用」前期準備的合作成果，將持續創造更多商轉實例及加速產業鏈的整合，建構端到端的5G產業鏈，推動台灣5G發展，將以達體驗展示標準的HTC手機及5G產品作為未來標準示範終端及標竿技術。

自去年「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」組成後，中華電與宏達電積極與業界合作夥伴建構上、中、下游產業鏈，日前並成功在5G試驗場域「臺北流行音樂中心」以HTC VIVE Pro測試即時VR 360技術，創造流行音樂展演新視聽體驗。

在COMPUTEX期間，雙方與高通合作，成功展示實際5G網路垂直應用，未來透過5G，不僅可即時同步提供高品質的VR及AR內容，更能延伸發展更多雲端產業鏈應用，為台灣的5G預商用進程立下關鍵里程碑。

雙方除在5G佈局上達成積極合作策略，因應台灣市場競爭，提供消費者差異化服務，將搭配資費及商品全面合作，以符合消費者需求。

除新發表的HTC U19e及HTC Desire 19+ 4G/64G版本由中華電「獨家販售」外，也持續推出電信資費優惠，搭配指訂購機方案，HTC U12+享專案價1,990元起及HTC Desire 12s優惠價0元起，經由雙方緊密深度合作及聚焦銷售，達成市佔率提升及共創雙贏的目標。

中華電董事長謝繼茂說：「中華電信宏觀布局，前瞻決策，追求成長，並持續開創新局，研發能量居業界之冠，期許與HTC在新的一年攜手合作，強化中華電信於資通訊產業領導地位，藉由持續研發創新高品質服務，帶動台灣產業升級，共創價值。」

宏達電董事長王雪紅期許繼續與中華電打造未來無限可能的智慧生活及城市；HTC領先業界的創新研發能力，致力為世人創造更美好的生活，不斷發掘解決複雜問題的全新方法，並積極投入醫療及教育領域，未來為孩童創造一個能夠獲得平等學習機會與資源的世界。

王雪紅表示，HTC將積極與中華電進行全方位合作，策略性獨家產品及銷售合作、5G技術開發及行動虛擬實境商品及體驗，雙方共同投入資源並將研發成果落實於創造台灣優質城市生活，未來定將為台灣甚至全球，打開嶄新生活型態全新的篇章。

中華電董事長謝繼茂（左二）、宏達電董事長王雪紅（右二）簽署合作備忘錄全面佈局5G...
中華電董事長謝繼茂（左二）、宏達電董事長王雪紅（右二）簽署合作備忘錄全面佈局5G領域。 圖／宏達電提供
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