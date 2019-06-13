5G行動計畫四年投入204億餘元 著眼五大主軸措施

2019-06-13 12:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院科技會報辦公室今（13）日指出，未來四年政府將投入新台幣204.66億元，積極推動「台灣5G行動計畫 (2019-2022)」的各項措施，並將以5G行動計畫的五大主軸措施，積極推動我國5G產業發展，打造台灣為適合各式各樣5G創新應用的發展環境，藉以實現產業創新、驅動區域發展，並打造智慧生活。

行政院長蘇貞昌在院會指示，通傳會（NCC）加速研議相關子法，同時進行5G頻譜釋照作業，釋照時不應只考量權利金高低，也應要求技術面妥適移轉，以利扶植本國產業。經濟部、科技部、公平會等，也各有與此領域相關的工作事項，相關部會與各地方政府請從民眾需求的角度出發，與業者合作，在各地打造應用場域，早日讓國人實際享受到5G所帶來的生活便利與品質提升，讓台灣邁進5G世代，實現智慧生活。

蘇揆表示，他5月10日核定「台灣 5G行動計畫」，預計自今年起，4年投入約205億元，要全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務。請各部會積極推動產業升級、企業投資及創新轉型，建立台灣在全球5G供應鏈的關鍵地位，並協助廠商在面對美中貿易戰中，得以取得最佳的戰略位置。

科技會報辦表示，五大主軸措施，包含「鼓勵5G垂直應用場域實證」、「建構5G新創應用發展環境」、「完備5G技術能量及資安防禦能力」、「規畫釋出符合整體利益之5G頻譜」、及「調整法規以創造5G發展有利環境」。

科技會報辦表示，5G即將於明年進入商用階段，將帶動智慧物聯網各種應用服務的蓬勃發展、並帶來龐大商機，已是世界各國的重點發展項目之一，國際上已有美國、南韓、日本、中國大陸、英國語愛爾蘭等國，陸續釋出5G頻譜，為推動我國與國際同步進入5G世代，政府早已著手規畫5G頻譜釋出方案，將於中頻段及高頻段同步釋出足夠頻寬，供發展5G創新服務使用。

科技會報辦指出，目前政府已完成1800MHz、3500MHz、28000MHz等第一波釋出頻段之預公告作業，正加緊進行頻譜整備及釋照競價準備等事項，將盡快完成第一波5G頻譜釋出程序，與國際接軌。

科技會報辦指出，政府已於今年5月完成《電信管理法》立法程序，大幅放寬電信市場之進入門檻及跨業合作彈性、並引入前瞻電信管理思維，允許頻率得以和諧、有效及靈活的運用；後續政府將持續研議5G網路基礎設施之共建共用、及5G頻率彈性共享等具體規範，持續營造自由創新與公平競爭之5G發展友善環境。

科技會報辦公室表示，為廣泛建立5G應用先期驗證實績、並催生5G垂直應用生態系，政府積極推動5G應用場域實證，已提供充分的實驗頻段供5G場域實驗使用，並簡化實驗申請流程、允許商業驗證，未來亦將逐步建立智慧交通、智慧醫療、智慧城市、智慧工廠等各類型5G應用實證標竿場域。

科技會報辦透露，目前我國各界已申請進行5G實驗共十餘件，由多家電信業者、網通廠商、創新應用業者、研發機構共同參與，逐步建立我國5G系統及國產品之市場競爭實力。

另一方面，政府也鼓勵營造5G跨業合作平台，建構端到端的5G產業鏈。目前已有中華電信、遠傳電信等業者領頭組成5G國家隊，分別與產學研界40餘家廠商或研發單位結盟、並扶植多家新創企業，帶動我國5G產業鏈健全發展。