技嘉強攻新事業 打造光機電產品王國

2019-06-13 12:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



板卡大廠技嘉（2376）今年營運持續朝著成長方向邁進，在力守本業之外，新領域車用電子、人臉辨識等也陸續有斬獲，中長期朝打造光機電產品王國為目標。

技嘉目前業務以主機板、顯示卡及伺服器為大宗，由於主機板、顯卡整體產業已進入成熟市場，近幾年全球出貨量甚至出現衰退情況，因此，伺服器事業成為技嘉今年主要成長動能，肩負帶領營收成長的重任。

在三大主要業務之外，技嘉近年也陸續跨足新事業，希望培養小金雞，為未來成長埋下火種。其中，車用電子、人臉辨識等光機電產品成為公司重點項目，中長期目標希望整合旗下原有事業及新領域，將技嘉打造為光機電產品王國。

技嘉目前在汽車電子領域表現較為積極，去年7月以旗下子公司智嘉投資參與渟安電子（6283）的私募案，砸下6億元取得9.42％股權、成為第三大股東，今年亦首度進入淳安董事會、並取得一席董事席次。

技嘉董事長葉培城表示，技嘉過去在中國大陸就曾與敏實集團合作投資汽車電子領域，後續如果投資效益不錯，有很好的發揮、需求也有所成長的話，就會再加碼投資、並考慮增加持股。今年在汽車電子領域，已有產品少量出貨，但目前貢獻還非常有限。

葉培城指出，技嘉光機電產品的整合，包含汽車電子、人臉辨識等，公司在這些領域也有相關的轉投資機會，希望在這些領域後台的整合端能找到很好的應用，包括AI、IoT和5G等，未來的應用發揮空間很多。

技嘉今年在COMPUTEX 以5G 智慧生活圈為主軸，展出包含智慧生活、資料中心以及專業工作站，秀出農業生態箱、智慧廣告機、人臉辨識等應用科技。

葉培城認為，重點是強調這些應用場域將推動資料中心、伺服器需求大幅成長，技嘉不需要所有產品都做，有些是跨業合作，像與國內工研院就有配合。

整體來看，技嘉對新事業能貢獻多大營收還沒把握，但看好AI、IoT、5G等都是趨勢，隨著這些新科技、新應用逐步出現，技嘉新事業也將在明後年有更清楚明確的方向。