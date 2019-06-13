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展望下半年 精誠：動能來自數位轉型商機大爆發

2019-06-13 11:48經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

資訊服務商精誠（6214）2015年起開始布局數位轉型，今年以「數位轉型AI化」為重點，致力成為企業數位轉型夥伴，助攻客戶打造不同產業面向數位轉型的多元樣貌。精誠今（13）日舉行股東常會，精誠總經理林隆奮直言，下半年的營收成長動能，將來自各行各業AI應用大爆發。

精誠去年全年合併營收195億元，稅後純益10.5億元，每股純益（EPS）4.27元，獲利為各廠之冠。精誠股東會進行第九屆董事改選，會中選出董事10席及獨立董事三席，包括現任董事長黃宗仁、總經理林隆奮等10席被提名董事，以及三席獨董，全數順利當選，並決議配發現金股利5元。

精誠今年受惠數位轉型商機，今年第一季稅後純益3.84億元，EPS為1.56元，為歷年同期新高；累計前五個月合併營收83.09億元，年增21.3%，創歷年同期新高。展望下半年，精誠布局三大策略，其中之一即為「以5A（指AP、APP、API、Appliance、Algorithm）能力推動企業數位轉型AI化」，精誠強調將發揮在生態圈的領導力，協助企業運用AI等數位新科技。

中國大陸今年「多雲混合」需求強，亦替精誠營收挹注動能；精誠去年來自中國的營收，占整體營收近20%，今年可望超過20%，尤其雲服務成長佳。林隆奮指出，無論微軟、阿里雲、騰訊雲等，中國多雲混合機會增多，數據力量逐漸能變現，中國被視為「獨角獸」的公司至今達100多家，並慢慢從「Digital Native」變成「Cloud Native」，商機可期。

資訊服務市場，受惠數位轉型、資安等需求，今年上半年各廠皆有不錯的表現。林隆奮指出，包括科技半導體設備資安、韌體資安、或是傳統資安，由於雲端、數據及自動化趨勢下，跟以前的資安已截然不同，人已經看不到數據的威脅，使資安必須用AI因應。

精誠今天舉行股東常會，由董事長黃宗仁主持。記者蔡銘仁／攝影
精誠今天舉行股東常會，由董事長黃宗仁主持。記者蔡銘仁／攝影
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