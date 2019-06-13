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精誠續擴生態圈 精誠總座：台灣需要產業整合

2019-06-13 11:47經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

精誠（6214）專注資訊服務本業，同時將「結盟合作擴大生態圈」視為重點，期望藉由打造生態圈，擴大服務範疇。精誠總經理林隆奮表示，「我一直深信，台灣需要產業整合」， 台灣在資服業、軟體業相較世界等級，規模不夠大，在全球的部屬跟服務，無法支持台商，另外世界級軟體台灣太少，因此希望多做這方面的工作與努力。

精誠近年積極布局數位轉型、多雲服務，除了深耕自我能力，因應客戶需求不斷調整，向外尋找策略夥伴，去年併購鼎盛資料、投資敦新科技取得30%股權等，今年上半年取得高階伺服器系統整合服務商藍新資訊30％股權和一席董事。

精誠促成諸多合作，總經理林隆奮日前表示，這是一個「大合競」的概念，合競也是一個重要的思維，彼此合作關係大於競爭，基於5A要服務客戶，需要所有產品，要以這個角度做生態圈的策略整合，以前精誠不太做橫向投資整合，是做行業整合，但後來發現這個策略不一定對，因為現在客戶跨境、跨業，不會只定在一個位置。

精誠將持續尋求策略夥伴，找的夥伴第一至第三順位依序是軟體、資料技術、AI加雲端，垂直整合則會把重點投入資安和物聯網。林隆奮強調，投資最難的並不是要投什麼，而是要找到能一起協同增效作用的文化跟人，更為重要。

精誠生態軟體
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