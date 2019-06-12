葉培城：看好技嘉下半年營運展望

2019-06-12 21:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



技嘉董事長葉培城今（12）日表示，2019年新推出的中高階筆電，可望推升毛利率，伺服器產品也將持續增長，顯示卡的需求下半年一定比上半年好，加上主機板維持市占率，使得該公司2019下半年展望仍然看好。

技嘉今天舉行股東常會，葉培城說，2018年面對情勢起伏的全球經濟市況，但技嘉在快速因應及調整下，仍維持應有的水準。

展望2019年，整體外在環境仍是變化多端，技嘉也將努力在產品上創新，更努力維持市占，同時秉持其貫有的團結和認真，希望能繳出和往年一樣有成長的成績單。

針對2019年的筆電事業，葉培城表示，技嘉旗下從事筆電事業的盈嘉，目前經濟規模還不夠大，但現在鎖定中高階筆電產品，這會提升部分產品毛利率。

在伺服器事業，葉培城說，伺服器現在看起來百家爭鳴，需求持續增長，是技嘉的主力推廣業務，今年可以保持一定程度的增長。

至於主機板，葉培城強調，目前朝向工業應用、IPC等領域拓展，技嘉今年的首要目標仍在守住主機板市占率，業務其實穩定。