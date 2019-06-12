晶技啟動年輕化 總座林萬興出任董事長暨執行長

2019-06-12 20:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



晶技（3042）啟動年輕化，今（12）日董監改選後，董事會也決議由總經理林萬興出任董事長暨執行長，原執行副總郭雅屏升任總經理。

晶技今天董事會通過原董事長林進寶退休，由林萬興接任董事長暨執行長，林進寶仍任董事。原副總經理陳闕上鑫出任副執行長，林萬興與陳闕上鑫將以集團策略及全球市場為主；郭雅屏除了升任總經理，也進入董事會，成為董事成員，未來主要執掌以台灣廠區的經營管理為主。