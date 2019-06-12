大立光回應華為禁令 林恩平：我們小咖沒人理

2019-06-12 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱力行 ╱即時報導



股王大立光今（12）日舉辦股東會，美中貿易大戰打得火熱，各界關注是否影響大立光下半年表現，執行長林恩平僅說「7月會比6月好」。對於美國強力圍堵華為，林恩平表示，美國會評估大咖，但是大立光太小咖，會照常出貨。