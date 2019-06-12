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不斷更新／港警亂槍掃射3小時 多人中彈倒地青年反眼抽搐吐血

可成拚逆轉勝 董座洪水樹：Q3業績跳

2019-06-12 18:31經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

金屬機殼廠可成（2474）今（12）日召開股東會，董事長洪水樹指出，近期因中美貿易戰造成許多變數發生，加上客戶處於新舊機種交替期，致使產能利用率偏低，但第3季起將會明顯跳增，第4季達全年高峰，下半年營運將優於上半年。

洪水樹坦言，過去幾個月確實比較辛苦，無論營收或者獲利都下滑，但公司內部持續整合、技術持續提升，產線也不斷在優化，從目前的狀況看來，第3季會有明顯的改善，業績表現會比上半年大幅成長，有信心重回成長軌跡。

可成去年每股純益36.31元，創新高，連續八年賺逾一個股本，去年度盈餘每股配發現金股利12元，與前年度盈餘歷史新高股利相當，共將配發約 92.45 億元的現金股利，配息率為 33.05%，以昨日收盤價233.5元計算，現金殖利率約5.7%。

針對智慧手機未來發展，洪水樹表示，全球手機市場需求雖然可能較去年下滑，但不同品牌有不同差異，公司鎖定的客戶在市場具有相當好的競爭力，加上我們的產能、技術優勢能配合，因此並不擔心手機需求下滑的影響。

至於筆電方面，洪水樹分析，英特爾CPU缺貨的問題，會在這幾個月內獲得有效解決，從目前客戶訂單看來，公司今年筆電機殼業務仍是樂觀的態度，業務狀況都相當穩定。

值得注意的是，可成近期也積極揮軍穿戴式裝置產品，目前美國擴增實境廠 Magic Leap就是可成的客戶之一。洪水樹表示，目前有些產品已開始量產，已經小有斬獲，但由於營收占比仍小，暫時無法與手機、筆電的規模相提並論。

展望未來，洪水樹指出，未來是5G的時代，此一新技術會讓機構件更加複雜，例如天線穿透、散熱解決方案等，都必須搭配機殼零組件，因此對可成而言是挑戰也是機會，會全力搶攻鎖定此一商機。

洪水樹可成智慧手機
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