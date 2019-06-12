工研院促台泰合作 帶頭拚台灣電動車外銷

2019-06-12 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



工研院帶頭拼台灣電動車外銷！看好泰國電動車市場潛力，日前工研院與泰國物流運輸公司Panus簽署合作備忘錄，雙方將攜手開發電動卡車，藉以帶動台灣零組件廠商打入國際市場；工研院也結合銥智公司、總盈公司組成的電動巴士聯盟，與泰國電動車公司簽署合作訂單，雙方合作外銷電動巴士三電系統至泰國電動車公司，將來預估帶動年需求300台電動巴士商機。

在節能減碳風潮下，電動車市場潛力無窮，根據市調機構MarketsandMarkets研究指出，全球電動車市場將從2018年的150萬輛攀升至2025年的1079萬輛，複合年均增長率為32.57％。

泰國政府近年為了達成溫室氣體減量目標，預計於2036年實現能源消耗降低30%，並希望同年將電動車增加至120萬輛、充電站增至690個，在獎勵低碳運輸方面，針對在泰設廠生產電動車、電池及關鍵零組件的投資者，提供多項租稅優惠。

工研院機械所所長胡竹生表示，目前泰國的電動車市場雖有增溫趨勢，但仍處於初期發展階段，訪問團透過參訪，進一步了解泰國與東協在電動車及自駕車之發展與需求，並推廣台灣電動車技術的研發能量，像工研院在電動車關鍵系統如驅動馬達和控制器、電池技術、充電柱等關鍵零組件皆有投入研發，期盼藉由此參訪，加強台灣與泰國的技術合作案和雙邊人才交流。

銥智公司總經理李尹彰及總盈公司總經理呂政杰表示，此次與泰國電動車公司簽署合作訂單，台灣A+電動巴士聯盟廠商將在今年底前，完成兩部電動巴士樣車，提供泰國電動車公司在泰國曼谷實地運行測試，測試完成後，將持續保持合作聯盟關係，由台灣A+電動巴士聯盟廠商提供三電（電機電控及電池）合作，以泰國為基地進軍東協電動巴士市場。