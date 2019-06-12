打造5G智慧企業 需先找出定位

2019-06-12 18:17 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



張鼎聲表示，新創公司若能以軟硬體整合方式，找到市場定位，在5G浪潮下才會有較多發展空間。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

「鼓勵新創公司發展，並注重資安問題，便可跟上5G時代！」在11日登場的「5G智慧城市論壇」中，勤業眾信聯合會計師事務所新創事業負責人張鼎聲表示，台灣的新創產業如果能將軟硬體整合，並在眾多產業中找到品牌定位，加入全方位的資安保護後，便可在5G這波產業轉型中獲利。

加強軟硬體整合

張鼎聲提到，台灣目前的優勢是龐大的精密硬體製造，發展空間已經相對飽和，新創公司若還要發展硬體會非常艱困。還不如利用市面上既有的硬體為基礎，透過軟體的開發與新商業模式的設定，軟硬體整合並找出產業本身的定位，以獲得更高的發展效率，並加入智慧城市的行列。

他以過去經驗觀察，大型製造工廠都會有不同品牌的機械手臂，每個手臂都有不同的控制器進行操作。而日本有廠商則研發出可以通用各大廠牌的控制器，除了解決各廠牌規格無法通用的問題，而且設計出來的控制器還比市面上各大廠的效率都要好。

他分析，軟硬體整合可以有效降低成本，並讓高風險的新創企業有更多的彈性進行發展模式的調整，而且新創企業規模較小，不像大型企業需要通過繁複決策程序確立發展目標，新創公司的優勢就是調整速度相對較快。

注重資安問題

事務所風險諮詢服務副總經理林彥良則表示，5G時代雖可帶來上兆商機，不過在發展智慧城市同時，也隱含資安的風險。他提醒企業在每個發展階段，應規劃全方位資訊安全跟隱私保護原則，他也提到，由於5G發展仍需要時間，企業在5G時代正式來臨前，一定要思考如何有效保存與保護使用者的交易資訊、行為紀錄與個人隱私。

因此他提到，英國、美國與歐盟都有不同的資安規範可提供台灣參考，不過整體來說要設法在資料利用與開放風險中找出最適平衡點。另外，面對5G設備全面連網的發展趨勢，企業在經營上更要重視「數位韌性」的概念，加強裝置防火牆還有企業的風險承受跟災害復原能力。

【更多精采內容，詳見 】