NVIDIA3年內擬在台培育5千名AI深度學習人才

2019-06-12 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



為提升台灣企業的AI決策能力，經濟部工業局與AI國際大廠NVIDIA攜手合作AI智慧人才培育，今舉辦「AI 策略高峰會」，以AI應用與技術等主題，聚焦台灣最蓬勃發展的工業4.0智慧製造、邊緣運算、智慧無人機器等領域，NVIDIA更於會中發布3年內將在台培育超過5千名AI深度學習人才。

NVIDIA美國總部AI運算科學家Piyush Modi來台，分享全球最新的AI趨勢及應用策略外，矽品、研華、凌華、英業達、緯創及友達等台灣產業夥伴以實際應用於瑕疵檢測、預測維修、智慧產線及自主機器控制的眾多AI案例分享，協助台灣的企業經理人熟悉AI在智慧製造應用策略與經驗，掌握AI應用與建立AI策略，為企業擘劃產業AI化的未來並發掘商業契機。

經濟部工業局長呂正華表示，人才為產業發展最重要的基礎，工業局為了強化台灣的AI技術及應用人才，推動AIGO智慧應用人才培育平台，以出題解題、人才培育及應用推廣等服務，鼓勵產業及開發者投入AI發展。