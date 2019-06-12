親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「反送中」3點半衝鋒立法會：港警催淚彈、布袋彈鎮壓

被台灣這個原因感動 在台港人：問10次我都不會回去

NVIDIA3年內擬在台培育5千名AI深度學習人才

2019-06-12 16:43聯合報 記者張語羚╱即時報導

為提升台灣企業的AI決策能力，經濟部工業局與AI國際大廠NVIDIA攜手合作AI智慧人才培育，今舉辦「AI 策略高峰會」，以AI應用與技術等主題，聚焦台灣最蓬勃發展的工業4.0智慧製造、邊緣運算、智慧無人機器等領域，NVIDIA更於會中發布3年內將在台培育超過5千名AI深度學習人才。

NVIDIA美國總部AI運算科學家Piyush Modi來台，分享全球最新的AI趨勢及應用策略外，矽品、研華、凌華、英業達、緯創及友達等台灣產業夥伴以實際應用於瑕疵檢測、預測維修、智慧產線及自主機器控制的眾多AI案例分享，協助台灣的企業經理人熟悉AI在智慧製造應用策略與經驗，掌握AI應用與建立AI策略，為企業擘劃產業AI化的未來並發掘商業契機。

經濟部工業局長呂正華表示，人才為產業發展最重要的基礎，工業局為了強化台灣的AI技術及應用人才，推動AIGO智慧應用人才培育平台，以出題解題、人才培育及應用推廣等服務，鼓勵產業及開發者投入AI發展。

NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟則說，AI是台灣面向全球競爭並進行產業轉型升級的關鍵，台灣各領域的企業，尤其是台灣擅長的製造產業應儘早進行AI布局並落實至應用端，NVIDIA很高興能與工業局合作，三年內將在台培育超過5千名AI深度學習人才，共同推動台灣AI人才培育與產業部署，希望能在台灣看到更多實際的產業應用，並協助台灣躋身全球市場的領導地位。」

經濟部工業局與AI國際大廠NVIDIA攜手合作AI智慧人才培育，今舉辦「AI 策...
經濟部工業局與AI國際大廠NVIDIA攜手合作AI智慧人才培育，今舉辦「AI 策略高峰會」，聚焦AI應用與技術等主題。圖／經濟部提供
分享

NVIDIA經濟部無人機
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

瞄準智慧防災監測 交大與台灣世曦工程簽合作備忘錄

2019-06-12 14:45

工研院促成台泰簽兩項合作備忘錄 拉升電動車外銷需求　

2019-06-12 14:41

SEMI：全球晶圓廠設備支出將於2020年回彈20%

2019-06-12 14:38

富士康：能在中國以外地區生產銷美iPhone

2019-06-12 14:16

直擊台商遷徙》逃離美中貿易戰場 富士康、仁寶、瑞軒等大廠搶進北越

2019-06-12 13:43

因應美中貿易戰 緯創擬在美國設廠

2019-06-12 11:56

緯創董座林憲銘：應對貿易戰 擬赴美設廠

2019-06-12 11:51

蔡明忠： 5G不要打軍火戰 要吃軟不吃硬

2019-06-12 10:15

網購智慧家電 掃地機器人勇奪第一

2019-06-12 10:04

Google將部分硬體生產移出中國 台灣受惠

2019-06-12 08:51

45年來首場自辦法說會 鴻海透露哪三大重點？

2019-06-12 08:44

郭董大手筆 鴻海加薪7%

2019-06-12 01:02

鴻海談趨勢…看好二應用

2019-06-12 01:00

台積環評過關 2奈米留台灣

2019-06-12 00:39

韓媒：三星搶台積7奈米單

2019-06-12 00:38

鴻海接班梯隊 9人小組亮相

2019-06-12 00:28

鴻海加薪7% 軍公教跟進？

2019-06-12 00:27

鴻海決策核心 九人委員會 出列

2019-06-11 23:35

群創：面板淘汰賽 18個月分曉

2019-06-11 23:31

楊應超：鴻海九人小組 師法雍正軍機處

2019-06-11 23:29

群創推動關燈工廠 看到大商機

2019-06-11 23:29

宏達電新機 強打AI拍照

2019-06-11 23:23

市調機構 下修智慧機銷量

2019-06-11 23:23

宏達電VR產品 進駐實體通路

2019-06-11 23:23

晶圓一哥3奈米 火速推進

2019-06-11 23:17

鴻海成立九人小組 楊應超說法完整看

2019-06-11 22:41

台積3奈米研發廠 環評初審過關

2019-06-11 16:38

蘋果若轉移生產線 鴻海：有能力因應

2019-06-11 15:50

全球政經風險升溫 研調估今年智慧機產量恐跌破14億支

2019-06-11 15:02

系微 卡位美商威騰供應鏈

2019-06-11 14:42

群創蓋智能工廠 攻AI產業鏈

2019-06-11 14:42

鴻海加薪平均7％ 年資滿1年以上都受惠

2019-06-11 14:27
看更多

熱門文章

這家銀行推外幣外匯定存方案 美元最高有4.38％利率

2019-06-11 19:59

香港百餘企業明大罷工 我金融機構曝險9,839億元

2019-06-11 18:08

太平洋建設總裁章民強離世 拿不回SOGO成一生遺憾

2019-06-11 19:08

鴻海加薪7% 軍公教跟進？

2019-06-12 00:27

群創：面板淘汰賽 18個月分曉

2019-06-11 23:31

台積環評過關 2奈米留台灣

2019-06-12 00:39

空服罷工在即長榮地勤喊要津貼 學者認為不合理

2019-06-12 12:09

微風南山文青餐廳閃關 董事長痛批：笑話

2019-06-12 00:04

45年來首場自辦法說會 鴻海透露哪三大重點？

2019-06-12 08:44

全聯推出這個服務後 越來越像百貨公司

2019-06-12 09:37

韓媒：三星搶台積7奈米單

2019-06-12 00:38

看好投報率 壽險業大買外幣債券ETF

2019-06-11 23:29

Google將部分硬體生產移出中國 台灣受惠

2019-06-12 08:51

台塑美國獲利 今年會很強

2019-06-11 23:37

「反送中」影響明罷工？ 國泰港龍：目前班機一切正常

2019-06-11 20:24

郭董大手筆 鴻海加薪7%

2019-06-12 01:02

鴻海成立九人小組 楊應超說法完整看

2019-06-11 22:41

太平洋建設創辦人章民強辭世 SOGO仍是最賺錢百貨之一

2019-06-11 21:41

影／台灣能源轉型 AIT處長：美盼與台合作

2019-06-12 07:51

鴻海接班梯隊 9人小組亮相

2019-06-12 00:28

張雲鵬專訪／華南金三箭 打造獲利新引擎

2019-06-12 00:26

空服員罷工箭在弦上 工會：長榮應給地勤津貼

2019-06-11 21:23

緯創董座林憲銘：應對貿易戰 擬赴美設廠

2019-06-12 11:51

魚電共生發展受阻 台鹽綠能：400億投資可能泡湯

2019-06-12 14:32

放假在即 暑假概念股深具題材

2019-06-11 18:59

群創爆大量 神秘買盤現蹤跡

2019-06-11 19:29

鴻海談趨勢…看好二應用

2019-06-12 01:00

楊應超：鴻海九人小組 師法雍正軍機處

2019-06-11 23:29

群創推動關燈工廠 看到大商機

2019-06-11 23:29

香港百餘企業大罷工 我金融曝險9,839億

2019-06-11 23:31

張安平：蘇花替代高速公路通車後 看好台泥和平廠發展

2019-06-12 10:37

晶圓一哥3奈米 火速推進

2019-06-11 23:17

國銀放款中小企 進度落後

2019-06-12 00:02

郭台銘：工具機訂單少30%甚至50% 工商界的苦郭懂

2019-06-12 12:03

名家觀點／從三大渠道看美國優勢

2019-06-12 00:19

全聯年中慶拚了！加碼PX Pay回饋優惠更勝中元節

2019-06-11 17:44

台塑新布局…搶卡位環保材料

2019-06-11 23:30

旅日神卡再一張！玉山「日圓雙幣信用卡」 4％超高回饋

2019-06-12 12:19

外資搶進 加入新台幣計價債券ETF戰局

2019-06-12 00:01

貿易戰衝擊不輸金融海嘯 調查：逾4成企業被砍單

2019-06-12 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top