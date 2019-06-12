瞄準智慧防災監測 交大與台灣世曦工程簽合作備忘錄

2019-06-12 14:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



國立交通大學與台灣世曦工程公司今（12）日宣示，將共同打造國家級智慧防災系統，在交通部政務次長黃玉霖的見證下，由國立交通大學校長張懋中、世曦工程董事長周禮良代表共同簽訂合作備忘錄。

交大校長張懋中表示，今日簽訂合作備忘錄，是產官學三合一的合作與見證。交通與國民生活息息相關，其成敗關係著社會未來的安全與發展。

交通一詞在古希臘文裡是感動之意，代表連結人民、連結世界，因為連結而產生感動。在雲端、大數據與人工智慧發展的關鍵時刻，防災技術須以新科技應用來協助政府提升效率，未來將能達到prediction（預測）、protection（保護）、 瞄準智慧防災監測技術，在交通部政務次長黃玉霖的見證下，交大與台灣世曦工程簽訂合作備忘錄。記者李珣瑛／攝影 分享 facebook prevention（預防）的3P效果。交通大學、世曦工程及交通部的產官學三方合作，將能同行致遠，Together, we go far。

董事長黃玉霖政務次長說，交通大學與交通部對於未來交通與產業發展有許多共同的願景，除了啟動科技產業與高等研究機構與世曦的合作案，交通部也將宣布五楊高速公路要延伸到新竹，造福新竹居民。

交大與世曦簽訂備忘錄是合作的起手式，未來有請雙方合作團隊，全面檢視人工智慧及大數據過去應用在國家防災體系的成果，並擬定未來3~5年的發展方向，共同投入資源與人力發展國家未來建設。

世曦工程董事長周禮良表示，世曦做公共工程已有50年歷史，近年在科技快速發展下，開始思考如何轉型。公司擁有大量人才與資料，這些資料在過去沒有妥善被利用，現在與交大合作，將能倚靠交大的人工智慧與數據分析能力，期待未來與交大優秀的教授與團隊，共同創造新藍海。

交通大學防災與水環境研究中心成立21年，在土木防災、大地防災、防災資訊、水環境科技及產業防災五大領域深耕，並且長期協助政府進行防災政策之規畫，以及災害調查、災後重建工作。