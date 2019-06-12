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瞄準智慧防災監測 交大與台灣世曦工程簽合作備忘錄

2019-06-12 14:45經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

國立交通大學與台灣世曦工程公司今（12）日宣示，將共同打造國家級智慧防災系統，在交通部政務次長黃玉霖的見證下，由國立交通大學校長張懋中、世曦工程董事長周禮良代表共同簽訂合作備忘錄。

交大校長張懋中表示，今日簽訂合作備忘錄，是產官學三合一的合作與見證。交通與國民生活息息相關，其成敗關係著社會未來的安全與發展。

交通一詞在古希臘文裡是感動之意，代表連結人民、連結世界，因為連結而產生感動。在雲端、大數據與人工智慧發展的關鍵時刻，防災技術須以新科技應用來協助政府提升效率，未來將能達到prediction（預測）、protection（保護）、

瞄準智慧防災監測技術，在交通部政務次長黃玉霖的見證下，交大與台灣世曦工程簽訂合作...
瞄準智慧防災監測技術，在交通部政務次長黃玉霖的見證下，交大與台灣世曦工程簽訂合作備忘錄。記者李珣瑛／攝影
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prevention（預防）的3P效果。交通大學、世曦工程及交通部的產官學三方合作，將能同行致遠，Together, we go far。

董事長黃玉霖政務次長說，交通大學與交通部對於未來交通與產業發展有許多共同的願景，除了啟動科技產業與高等研究機構與世曦的合作案，交通部也將宣布五楊高速公路要延伸到新竹，造福新竹居民。

交大與世曦簽訂備忘錄是合作的起手式，未來有請雙方合作團隊，全面檢視人工智慧及大數據過去應用在國家防災體系的成果，並擬定未來3~5年的發展方向，共同投入資源與人力發展國家未來建設。

世曦工程董事長周禮良表示，世曦做公共工程已有50年歷史，近年在科技快速發展下，開始思考如何轉型。公司擁有大量人才與資料，這些資料在過去沒有妥善被利用，現在與交大合作，將能倚靠交大的人工智慧與數據分析能力，期待未來與交大優秀的教授與團隊，共同創造新藍海。

交通大學防災與水環境研究中心成立21年，在土木防災、大地防災、防災資訊、水環境科技及產業防災五大領域深耕，並且長期協助政府進行防災政策之規畫，以及災害調查、災後重建工作。

中心主任史天元教授表示，未來將會在交通設施智慧防災的課題中，針對「以衛星遙測技術與無人機智慧製圖建置全台交通設施廣域地表形變資料庫」、「重要鐵公路、橋梁、港灣、機場之變形監測」、「全台公路橋梁災害管理及風險評估」、「台灣重要橋梁沖刷監測與智慧防災」等項目進行合作，並建置全面性的資訊整合平台，作為協助政府防災減災之智慧決策輔助參考。

瞄準智慧防災監測技術，交大與台灣世曦工程簽訂合作備忘錄。在交通部政務次長黃玉霖的...
瞄準智慧防災監測技術，交大與台灣世曦工程簽訂合作備忘錄。在交通部政務次長黃玉霖的見證下，由國立交通大學校長張懋中、世曦工程董事長周禮良代表共同簽訂。記者李珣瑛／攝影
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