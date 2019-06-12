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工研院促成台泰簽兩項合作備忘錄 拉升電動車外銷需求　

2019-06-12 14:41經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

工研院結合銥智公司、總盈公司等組成的電動巴士聯盟和泰國電動車公司簽署合作備忘錄，...
工研院結合銥智公司、總盈公司等組成的電動巴士聯盟和泰國電動車公司簽署合作備忘錄，有助電動巴士零件外銷至泰國。第一排左起為銥智公司總經理李尹彰、泰國電動車公司董事總經理Somphop Klyosumphan、總盈公司總經理呂政杰，第二排左起為金屬中心副處長江進豐、電電公會顧問葉維煜、工研院機械所所長胡竹生、泰國電動車公司執行長SomboonPitayarangsarit、行銷總監Warakorn Katikawong、公關總監Chanchai Tangthampoonpol。 圖／工研院提供
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工研院帶頭拚台灣電動車外銷！看好泰國電動車市場潛力，日前工研院與泰國物流運輸公司Panus簽署合作備忘錄，雙方將攜手開發電動卡車，藉以帶動台灣零組件廠商打入國際市場，擴展電動車版圖。

另外，工研院結合銥智公司、總盈公司等組成的電動巴士聯盟也和泰國電動車公司簽約合作，有助外銷巴士三電系統及智慧充電樁至泰國電動車公司，預估未來將帶動年需求300台電動巴士拓展至東南亞的商機，提升我國電動車產業供應鏈的製造需求。

在節能減碳風潮下，電動車市場潛力無窮，根據市調機構marketsandmarkets研究指出，全球電動車市場將從2018年的150萬輛攀升至2025年的1,079萬輛，複合年均增長率（CAGR）為32.57％。

泰國政府近年為了達成溫室氣體減量目標，預計於2036年實現能源消耗降低30%，並希望於該年將電動車增加至120萬輛、充電站增至690個，在獎勵低碳運輸方面，針對在泰設廠生產電動車、電池及關鍵零組件的投資者，提供多項租稅優惠，這些措施激勵許多全球知名車廠和本土業者在泰國的電動車布局，期盼讓泰國成為電動車零件及車輛生產聚落，促進泰國電動車商機蒸蒸日上。

工研院機械所所長胡竹生表示，目前泰國的電動車市場雖有年年增溫之趨勢，但仍處於初期發展階段，訪問團透過這次參訪，進一步了解泰國與東協在電動車及自駕車之發展與需求，並推廣台灣電動車技術的研發能量，像工研院在電動車關鍵系統如驅動馬達和控制器、電池技術、充電柱等關鍵零組件皆有投入研發。

在自駕車方面，也開發出「全天候多車型自駕車整合系統」，相較於多數自駕車技術倚賴GPS技術，此系統透過「同步定位與地圖建構」（SLAM）技術、結合AI深度學習與高精度3D動態地圖資料庫，克服嚴苛的天候與環境挑戰，即便在大雨、容易訊號中斷的地下室，以及人車混合的道路行駛，也能暢行無阻，並具備可快速安裝至各型車款的優勢，藉由此參訪，期盼加強台灣與泰國的技術合作案和雙邊人才交流，協助我國業者前進新南向。

銥智公司總經理李尹彰和總盈公司總經理呂政杰表示，A+電動巴士聯盟廠商（總盈、銥智及晟昌）前進東協市場邁向一大步，此次參訪於泰國曼谷工業部工業促進總部大樓，簽署電動巴士樣車合作合約，台灣A+電動巴士聯盟廠商在今年底前完成兩部電動巴士樣車，提供泰國電動車公司（Thai Electric Vehicle Co., Ltd.） 在泰國曼谷實地運行測試。

測試完成後，將持續保持合作聯盟關係，由台灣A+電動巴士聯盟廠商提供三電（電機電控及電池）合作，以泰國為基地進軍東協電動巴士市場。

感謝經濟部技術處與工研院大力協助，組成電動巴士聯盟並獲得A+計畫支持進行電動巴士技術驗證，讓他們能夠獲得合約進軍泰國及東協市場。

工研院本次共促成台泰兩項國際產業合作備忘錄簽署，分別是工研院與泰國物流運輸公司Panus（Panus Assembly Co., Ltd.）簽約，工研院會先協助Panus將柴油卡車電動化，未來也將透過工研院在汽車機械領域的厚實研發能量，以及在電動車和自駕車的創新前瞻成果，以助物流業者透過智慧駕駛技術提升物流效率與安全性。

雙方還預計合作電源控制技術與人才交流，藉這次合作引領台灣零組件廠商打進國際市場，為我國在電動車發展上注入新能量。

另外，工研院結合銥智公司、總盈公司組成的電動巴士聯盟，也與泰國電動車公司簽署合作訂單，雙方合作外銷電動巴士三電系統至泰國電動車公司，將來預估帶動年需求300台電動巴士商機。

工研院與泰國物流運輸公司Panus簽署合作備忘錄，未來工研院將透過智慧駕駛技術，...
工研院與泰國物流運輸公司Panus簽署合作備忘錄，未來工研院將透過智慧駕駛技術，協助Panus公司提升物流效率與安全性。左起為泰國Panus公司助理執行長TunyaOrpong、泰國Panus公司執行長Panus Watanachai、工研院機械所所長胡竹生、工研院機械所智慧車輛技術組組長張念慈。圖／工研院提供
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