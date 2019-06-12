SEMI：全球晶圓廠設備支出將於2020年回彈20%

2019-06-12 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



SEMI（國際半導體產業協會）近日更新2019年第二季全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast），全球晶圓廠設備支出繼2019年下滑19%至484億美元之後，2020年將成長20%，達584億美元。

第二季的更新下修了今年稍早對2020年預估27%的成長率，2019年的支出也由原先的下滑14%，進一步降低至19%。儘管2020年預料將有所反彈，晶圓廠支出仍將較2018年的投資金額少20億美元。

根據預估，今年單是記憶體產業的支出將下滑45%，占2019年降幅的絕大部分，但2020年可望強勁復甦45%，達280億美元。2020年記憶體相關投資將比前一年增成長超過80億美元，並帶動晶圓廠支出的復甦，然而與2017、2018年相比，2020年記憶體相關投資仍將遠低於先前水準。

儘管今年記憶體產業支出大幅縮減，但有另兩個產業的投資可望逆勢成長，首先，晶圓代工產業相關的投資在先進製程及產能帶動下，預計將成長29%；另外，微處理器晶片（micro）產業在10奈米製程微處理器（MPU）的出貨帶動下，預計將成長超過40%。然而，微處理器晶片的整體支出遠低於晶圓代工和記憶體相關投資。

以每半年的投資動態檢視，結果顯示2019年上半記憶體支出將減少48%，投入3D NAND與DRAM的資金則分別下滑60%和40%。2019年上半年支出的下滑趨勢在晶圓代工大廠投資增加40%得以部分抵銷。以MPU為主要動能的微處理器產業，其2019年上半年支出可望成長16%，下半年將再增長9%。記憶體產業的支出則可望在下半年回穩，並於2020年呈現復甦。