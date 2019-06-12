深化OTFT技術合作 元太科技策略投資Plastic Logic

2019-06-12 14:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今 （12）日宣布，策略投資無廠房（fabless）非玻璃式軟性電子紙顯示器設計及製造商Plastic Logic HK。該公司專注於有機薄膜電晶體（Organic Thin Film Transistor, OTFT）技術研發，打造適用於穿戴式裝置的軟性電子紙顯示器。

根據IDTechEx Contributing調查，2025年穿戴技術市場將達700億美元，其中，醫療、健身等用途是主要的應用領域。透過電子紙持續顯示不耗電的顯示特性，結合OTFT的軟性可撓特點，適用於設計開發穿戴式裝置，特別是應用在各類型的服裝上。

OTFT技術為穿戴式裝置提供輕薄羽量與堅固耐用的背板解決方案。E Ink元太科技總經理李政昊表示，隨著電子紙材料持續精進，如三色電子紙材料與先進彩色電子紙ACeP（Advanced Color ePaper）顯示技術等，彩色電子紙技術結合OTFT技術將成為適用於穿戴裝置的顯示解決方案，預計將吸引更多穿戴裝置製造商的投入。

元太科技持續支持Plastic Logic等生態圈夥伴發展，協助拓展電子紙應用市場，實現E Ink電子紙成為各個智慧裝置人機溝通介面的願景。

Plastic Logic HK是由Rusnano公司所創立，該公司投資並投入OTFT電子紙技術發展市場10餘年，主要提供OTFT電子紙顯示器商業量產業務。

Plastic Logic HK執行長Tim Burne表示，Plastic Logic採用源自於劍橋大學，具備獨家且領先的 OTFT技術，也是業界唯一能為電子紙顯示器量產OTFT背板的公司。

在Plastic Logic HK完成轉型為無廠房OTFT電子紙顯示器業務的最後階段，我們非常高與透過本次的策略投資合作，與元太科技有更密切的合作關係。

我們將串連元太科技的供應鏈與模組設備，以改善Plastic Logic HK的OTFT模組成本結構。轉型為無廠房的Plastic Logic HK將與現有的TFT製造商合作，使他們能夠使用具有專利的OTFT設計和製程，來製造OTFT電子紙顯示器。