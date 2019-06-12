Touch Taiwan 2019 智慧顯示與觸控展 8月底盛大登場

2019-06-12 13:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



一年一度「Touch Taiwan 2019 智慧顯示與觸控展」，將於8月28日至30盛大登場。主辦單位今（12）日表示，今年展場內最吸精的焦點，仍然在Micro／Mini LED話題，Micro LED不但具備LCD與OLED兩大顯示技術優點，還可補其不足，已被視為繼OLED之後的下一世代顯示器技術。

因應趨勢，主辦單位指出，今年在Touch Taiwan「Micro LED／Mini LED產品與解決方案」專區展出廠商倍增，可見帶動許多海內外供應鏈廠商爭相投入開發。今年專區也將針對Micro LED Display的產品、解決方案、關鍵零組件、製程材料、生產設備、巨量移轉設備、AOI檢測設備、驅動IC晶片展出。

主辦單位表示，隨著友達、三星、索尼（Sony）等大廠，陸續推出Micro LED相關概念性產品，業界期待的下一代顯示技術及應用市場正加速成形，而關鍵技術的突破與量產解決方案一直是眾人關注的焦點。

此外，Mini LED近年也成為熱門話題，根據TrendForce LED研究（LEDinside）「2019 Mini LED與HDR高階顯示器市場報告」，Mini LED背光技術經過近三年的開發後，2019年將正式在顯示器領域與OLED直接競爭。

Touch Taiwan舉辦同時，將舉辦「智慧製造與監控辨識展」，今年也延續了「AR／VR 體感科技智慧製造」及「I-Zone Taiwan智慧顯示創新區」主題。估計今年總參展廠商將超過280家，展示攤位數超過800個，總參觀人數可望突破3萬人。