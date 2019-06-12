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富士康：能在中國以外地區生產銷美iPhone

2019-06-12 14:16聯合晚報 編譯任中原陳韻涵／綜合報導

彭博資訊報導，富士康科技集團半導體業務部門負責人劉揚偉表示，若有必要，鴻海有足夠能力在中國以外地區生產所有銷往美國的iPhone手機。

鴻海新任董事候選人劉揚偉指出，由於美中貿易衝突升高且未來情況益發難以預測，因此若蘋果有必要調整生產，富士康將全力支持蘋果。他說：「我們25%的產能是在中國以外地區，且我們能協助蘋果因應美國市場的需要」，目前正在投資印度的製造基地，「我們有充分能力因應蘋果需求」。

劉偉揚表示，蘋果目前尚未告知富士康將生產基地轉出中國，但富士康有能力依據客戶的需要將生產線移往其他國家；富士康將迅速因應貿易戰，並依賴在地業者，一如兩年前便預測需在威斯康辛州設廠。

印度是否會成為蘋果設備的主要產地目前還不清楚。富士康正在印度清奈附近廠區對iPhone Xr系列進行產品測試，並計畫在此大量生產。另外富士康已在印度邦加諾爾省的緯創廠生產比較舊型的iPhone。

鴻海生產據點遍布16國，除中國以外，其他約有25%以上生產力，蘋果如有需要移轉生產線，鴻海有能力因應。

華爾街日報報導，若有需要，富士康準備將蘋果生產線遷出中國，「如果他們有需要，我們完全有能力因應蘋果的需要移動生產線」；報導指出，劉偉揚表示，富士康在中國以外的產能，足夠因應美國市場的蘋果等其他客戶需求。

半導體貿易戰鴻海富士康蘋果供應鏈
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