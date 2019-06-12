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台灣大股東會 蔡明忠：5G是個吃軟不吃硬的時代

2019-06-12 12:25經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

台灣大（3045）今（12）日舉行一年一度股東常會，台灣預計今年底、明年初釋出5G頻譜，各界都相當關心電信業者在5G的布局；台灣大董事長蔡明忠指出，5G如果最後走向共頻共網共建，各家電信商就必須在商業應用上各憑本事，現在已經進入「講軟不講硬、吃軟不吃硬」的時代，5G如何掌握新應用服務契機，是下一個階段的嚴峻挑戰。

蔡明忠指出，2018年，台灣大運用多角化經營、成本控管，抵銷電信產業受到市場競爭、行動接續費調降以及高階手機需求趨緩影響，合併營收1,187億元，稅後純益136億元，每股稅後純益5.01元，達成年度目標，同時連續七年拿下電信每股獲利王。

今年也維持對股東的承諾，每股配發5.6元現金股利，盈餘分配率113%，現金殖利率約5%，這也是台灣大連續六年每股發放5.6元現金股利。

台灣大總經理林之晨4月上任之後，今日首度以總經理身分參加台灣大股東會，林之晨報告時指出，近年台灣大持續耕耘加值服務，去年電信帳單代收貢獻營收成長31%，電子商務成長33%，雲端加值成長8%，影音串流成長15%，資通訊服務成長94%，物聯網成長14%。

面對5G到來，蔡明忠也指出，年底政府即將標售5G頻譜，大家對於5G期待很高，然而，頻譜資源還必須要搭配上葉硬，才能夠讓5G價值發揮出來。

電信法三讀通過納入「共頻共網共建」，蔡明忠表示，台灣這麼小的地區，不需要這麼多套網路建設，以2G為例，過去，要關閉2G系統的時候，雖然一度引起民怨，但2G設備耗費相當大電力，在NCC（國家通訊傳播委員會）與政府支持下，台灣電信業者順利將2G網路關掉，這在全球電信產業節能上，已經樹立典範。

蔡明忠指出，講到「共頻共網共建」大家率先想到的是5G，不過，3G、4G是不是也能做這樣的實驗，只留一至兩套網路即可，這將對台灣能源節約帶來正面影響。

5G台灣大4G

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