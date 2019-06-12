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蔡明忠： 5G不要打軍火戰 要吃軟不吃硬

2019-06-12 10:15經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

台灣大董座蔡明忠 （聯合報系資料庫）
台灣大董座蔡明忠 （聯合報系資料庫）
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富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠今（12）日表示，電信管理法已經通過電信業者可以共頻、共網、共建（簡稱三共），除了5G時代可以「三共」以外，建議政府3G、4G網路也可以先行試驗，5G不要打軍火戰，要吃「軟」不吃「硬」。

蔡明忠表示，台灣即將釋出的5G頻譜，大家都對3.5GHz頻率有興趣，但只有釋出270MHz頻寬，且3.4MHz沒有設備，3.6GHz有衛星干擾，真正可乾淨的頻譜很有限。

蔡明忠也提醒，5G時代要有連續100MHz頻寬才能發揮最好效能，如果四分五裂的話也無法展現優勢，尤其要注意同業也提起的「頻譜蟑螂」的問題，如只拿到20M、30M的頻寬，速度連4G都不如。

目前政府規畫5G頻譜取得上限是100M，蔡明忠沒有直接回應台灣大是否要拿「好」、拿「滿」，至於與其他業者合作「三共」的部分，蔡明忠則表示，要確定拿到頻譜才能談。

但蔡明忠強調，電信管理法已經開放「三共」，5G時代更應該思考台灣這麼小的地方，需要五個5G網路嗎？在5G時代，應該走向「三共」模式，電信業者在商業應用上各憑本事，否則會變成軍火戰，尤其現在是吃「軟」不吃「硬」的時代，應該著重發展應用軟體，心態上要調整。

蔡明忠也認為，電信管理法通過之後，應該考慮不僅5G可以「三共」，也應該在3G網路先行，例如台灣3G網路只要留1到2個網路就好，4G網路也可以考慮，否則現在3G執照已經繳回，現在3G異質網路在4G網路之上，多數作為語音應用，台灣五家業者卻仍有4個3G網路，對於資源跟用電都是一種浪費，現在NCC已經開放3G、4G在偏鄉可以共用網路，現在應該開放都會區，整個台灣都可以開放網路共用。

4G5G蔡明忠

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