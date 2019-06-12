緯創醫學攜高醫大 攻健康照護

2019-06-12 09:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



緯創醫學科技與高雄醫學大學附設中和紀念醫院，針對衛生福利部107年度健康福祉整合照護計劃，共同開發「整合性家戶暨個案管理系統」，運用物聯網技術落實在地健康管理、個案健康監測及醫病雙向溝通。

緯創醫學科技與高醫跨越醫院圍牆，將系統拓展至高雄市茂林區、桃源區以及那瑪夏區衛生所三個目標據點，增進偏鄉醫療照護的普遍性、可及性與可負擔性，提升偏鄉醫療照護品質，讓結合科技與醫療，持續促進全民健康福祉。

緯創持續深耕智慧醫療，集團旗下緯創醫學科技發展整合性個案管理平台，用物聯網整合圖資訊息、戶政資料，建立家戶個案管理基礎架構，導入IoT居家健康監測方案，不僅解決傳統個案管理資訊收集缺乏完整性問題，同時提供家戶健康管理、個案追蹤管理、智能遠距服務等服務。

透過管理平台將居民生理量測、飲食運動狀況、個人健康管理資料，同步傳送至衛生所，醫護人員以數位化圖表判斷疾病資訊，協助衛生所進行後續追蹤；針對慢性病患者，智能化就診排程將提供轉診建議，安排至就近的衛生所或醫療院所。

地圖訪視功能便於個管師追蹤幼童疫苗接種狀態，並以智慧健康量測記錄傷口大小，改善居家傷口照護品質。智能遠距服務同時提供互動討論區，提供健康知識、衛教宣傳，建立線上醫病共享平台，守護社區居民健康。

搭配「原鄉e護App」，個案管理人員提供雙向諮詢溝通、重要訊息提醒、語音關懷及衛教資源推播等遠距服務，藉以降低居家照護隔閡，有效掌握偏鄉居民健康狀況，改善偏鄉地區居民的健康照護；整合性家戶暨個案管理系統，強調預防勝於治療，大幅提升落實日常健康管理之可行性。

緯創醫學科技運用系統化解決方案，整合科技應用打造健康家庭照護，發展智慧化院內疾病治療、扎根居家健康照護智能服務，大幅改善人工作業方式，同時讓偏鄉居民享有妥善醫療服務；讓科技結合醫療，進一步落實健全的全民健康照護。