45年來首場自辦法說會 鴻海透露哪三大重點？

2019-06-12 08:44 聯合新聞網 文章提供／遠見



鴻海昨舉行法說會，被視為鴻海接班梯隊的九人決策小組亮相，成員包括鴻海集團新董事候選人劉揚偉（左五）、呂芳銘（左三）、盧松青（左四）、李傑（右四）及鴻海財務長黃德才（右）等九人。 聯合報系記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 鴻海科技集團成立45年，首次自辦法說會。面對愈演愈烈的中美貿易戰，這場備受矚目的法說會，透露哪些重點？當總裁郭台銘逐漸退出經營團隊，鴻海怎麼處理接班問題？

成立45年，鴻海科技集團今天（6月11日）首度自辦法說會。自總裁郭台銘宣布角逐2020年總統大位以來，鴻海動向備受各界關注。尤其，鴻海股價5月之後不斷下跌，從86元左右一度跌到最低70.1元，外資狂賣近17萬張，

也因此，鴻海選在下週股東會（6月21日）前自辦法說會，不外乎是對外穩定軍心，讓投資人了解郭台銘投入選戰後，鴻海的未來布局，也讓這場法說會格外受到矚目。

《金融時報》大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille），在以「鴻海：世界科技工廠面臨最大考驗」為題、長達九頁的報導指出，在這歷史性的一天，除了郭台銘的接班人選，愈演愈烈的中美貿易戰，存續的挑戰，是鴻海面臨的另一大問題。

法說會上，由鴻騰精密董事長盧松青、亞太電信董事長呂芳銘、富士康工業互聯網（FII）副董事長李傑，以及京鼎董事長劉揚偉等四位董事候選人，以及鴻海集團財務長黃德才出席，共同揭櫫鴻海未來的發展重點。

重點1〉隨時關注貿易戰局勢，做好產能遷移準備

首先，莫過於在愈演愈烈的中美貿易戰之下，提供蘋果、華為產品代工服務，夾在中美二頭巨象之間的鴻海，要如何因應客戶需求？

劉揚偉指出，經過多年布局，鴻海在全球16國設有生產基地、四處研發據點，目前約有25％產能在中國之外的國家。

鴻海是否接到蘋果提出轉移產能的要求？劉揚偉語帶保留，僅再三強調貿易戰局勢詭譎多變，一定要做好最壞打算。鴻海與大部分客戶隨時留意最新發展，一旦情況明朗，會以最快速度撤退，轉移產線。「只要是環境、客戶需要，我們隨時可以在16個國家擴增產能。」

至於也是外界焦點的美國威州投資計畫，「如期進行，而且如火如荼，」劉揚偉解釋，威州基地第一階段規劃於2020年底正式投入量產，員工數預計1500人到2000人的規模，分階段達成之前喊出的13000人目標。

重點2〉籌組九人經營委員會，夏普社長戴正吳不在名單

法說會的第二個重點，是郭台銘自從宣布參加國民黨總統候選人初選以來，外界就不斷關心的接班問題。

這個問題，也在今天有初步答案。劉揚偉指出，未來將由他、盧松青、李傑、呂芳銘四位董事候選人，加上黃德才、鴻海集團前消費電子產品事業群總經理林忠正、曾任B次集團可攜式垂直整合産品事業群總經理的姜志雄、富士康科技集團執行總經理林政輝，以及人稱「錢媽媽」的總財務長黃秋蓮，組成「經營委員會」。

劉揚偉解釋，鴻海集團產品線相當廣泛，是非常龐雜的事業體，需要多人對各自負責的事業體，充分掌握、了解。「這樣的背景下，經營委員會有它溝通、協調功能的必要性。」他補充。

這個九人小組，預計一週召開一次會議，對於重大議案，則要有2／3委員同意後，再送交董事會決議。六席董事中，有四人是經營委員會成員，「原則上經營委員會通過的案子，應該會得到董事會同意。」劉揚偉說。

值得注意的是，夏普社長戴正吳不在經營委員會名單中，對此，劉揚偉指出，戴正吳是六席董事的其中一員，未來仍是參與集團決策的重要成員。

重點3〉擁抱數位轉型，大量投入相關研發

至於集團本身的發展，仍以郭台銘過去常提到的「雲移物大智網」與機器人等七大領域為大方向，並積極布局工業互聯網、車聯網，以及健康互聯網三大網。

其中，工業互聯網更是鴻海這幾年大力推行的目標。李傑指出，數據是未來的一大資源，企業所傳承的知識，全都藏在數據裡；尤其，鴻海集團有17萬5千台工具機、8萬台機器人等設備，透過工業互聯網，蒐集、分析其中的數據，創造出新價值。「如果鴻海不是一個小宇宙的話，我不知道誰是。」他很是自信。

有了工業互聯網打底，鴻海接下來要更積極擁抱數位轉型。劉揚偉引述管顧公司麥肯錫的報告指出，數位轉型能提升實質效益，以鴻海集團年營收5兆的規模來說，即使效益只增加1％（500億），「對鴻海的影響也非常大。」

黃德才則補充，鴻海集團在數位轉型上，鎖定「增加價值」為主軸，「新增大量製造的產能，應該不是未來的步調。」「未來我們的投資會著重在數位轉型上大量投入。」他解釋。

另外，關於有媒體報導，鴻海預計調漲員工薪資一事，黃德才解釋，此次調薪不完全是郭台銘下令，而是因應許多外商陸續加碼投資台灣，招兵買馬。

「得人才者得市場，」黃德才強調，台灣人才素質高且便宜，做為台灣最大的科技公司，「為什麼不能爭奪台灣人才？」他也指出，成本不是招募人才要考慮的因素，而是要衡量，這些人才將來帶給企業的價值有多少。

隨著郭台銘逐漸退出鴻海經營團隊，這家年營收破5兆、在EMS市場吃下四成市占的集團，每一步都備受全球關注。

鴻海舉行法說會，鴻海Ｓ次團總座劉揚偉（右）開場與主持。 聯合報系記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

（作者／蔡立勳 本文出自2019.06.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）