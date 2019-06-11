群創爆量漲是這個原因？外資評等調升

2019-06-11 23:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



大陸面板廠產能大開，群創今（11）天卻驚奇大漲，市場盛傳是摩根士丹利的最新報告，撼動台灣面板股勁揚；據內容分析，未來面板業仍將供給過剩，美中貿易戰也有加劇跌價之勢，對京東方衝擊尤其大、大摩因此降其評級到「減碼」；不過台廠友達、群創評價已反映利空，報告各維持和調升到「中立」評級。

大摩此次將群創升評，目標價從8.8元降至7.3元，友達從11.5元降至8.9元，市場反應卻異常激烈，不僅外資11日大買群創5.1萬張，創去年11月來最大買超，激勵群創漲6%，友達、和鑫、GIS-KY等面板供應鏈也強勢上漲。

大摩最新出具將近50頁的亞太科技股報告，以面板業將走向慢性供給過剩為大標；內容指出，市場雖已對面板市況保守，但在大陸產能大開，及美中貿易緊張升溫下，未來可能出現比預期更惡劣的供需失衡。

大摩基本情境預期，2019-2021年面板供給過剩比例將達10%-20%，接近2015年水準，未來六個月面板報價恐下跌30%-50%，不過隨著美中貿易談判情勢不樂觀，大摩再設想悲觀情境，假設美國向大陸出口的電視、筆電、手機及監視設備均加徵10%-25%關稅，除衝擊面板需求下滑外，供過於求比例也將提高到15%-25%。

另方面，大陸面板廠從2015年開始積極搶攻AMOLED，但因為AMOLED的學習曲線較長，到去年相關產能的稼動率普遍低於預期，主要廠商以華為概念股的京東方，最被市場看好潛力；不過在華為禁令下達後，大摩對京東方發展也轉向保守，「雙」降其評級從「加碼」到「減碼」。

相較下，大摩對台廠看法中性，認為友達大尺寸面板仍可能因為陸廠競爭而流失市占，出貨有下滑隱憂，惟友達評價已做大幅下修，沒有再積極喊賣的理由。

群創則是TFT LCD面板景氣沒有進一步修正風險，股價淨值比降到0.29倍，也是非常低的評價；大摩因此調降雙虎目標價，但升評群創。