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鴻海加薪7% 軍公教跟進？

2019-06-12 00:27聯合報 記者鄭鴻達尹慧中趙容萱／綜合報導

鴻海舉行法說會，鴻海Ｓ次團總座劉揚偉（右）開場與主持。 記者陳柏亨／攝影
鴻海舉行法說會，鴻海Ｓ次團總座劉揚偉（右）開場與主持。 記者陳柏亨／攝影
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鴻海昨天證實，年資滿一年的員工平均薪資調幅百分之七。行政院相關官員透露，鴻海加薪，為國內企業甚至公部門帶來一點壓力，行政院最快會在六月底開會，參考客觀衡量指標，評估軍公教是否加薪。

相關官員透露，行政院在最快六月底、最慢七月初會召開「軍公教員工待遇審議委員會」，討論是否加薪，不過這也要考量政府財政及諸多因素。官員坦言，鴻海（加薪）的舉動，對於國內很多企業甚至公部門，都會有帶來一點壓力。

鴻海董事長郭台銘昨受邀到台中上銀科技演講「全球經濟所面臨的機遇與挑戰」，被問及「鴻海本月提出加薪計畫」，他表示，他昨天看新聞才曉得。他強調，他擔心全台工業問題，思考如何來讓整個產業能賺錢，自然員工就會加薪，透過「富國利民」政策，要把台灣「水漲船高」、全面加薪。

鴻海財務長黃德才昨天表示，鴻海加薪是因應全球人才爭奪戰，不是郭董下令，「我們要在台灣搶人才，希望爭取工程師研發以及機構技術人才。」

他說，作為台灣最大科技公司，郭董去年就提到這件事情；人才爭奪戰不會是從成本考量，這些人才帶來企業的增值不會用簡單數據衡量，這次會有調薪方案，已經綜合考量公司未來競爭角度。

行政院人事總處表示，軍公教員工待遇調整自民國八十八年起，就已建立制度化運作機制，每年都會就民間企業薪資水準、物價指數變動情形、平均每人國民所得、經濟成長率及政府財政負擔等相關因素進行綜合評估後，提相關政府機關代表及學者專家組成的「軍公教員工待遇審議委員會」進行審議，並向行政院提出建議。

人總官員表示，至於一○九年度是否調整軍公教員工待遇，人總正就相關因素審慎客觀評估，並將配合總預算案編列時程，提軍公教員工待遇審議委員會討論後，依行政院核定情形辦理相關作業。

公股銀行除了國營的台灣銀行和土地銀行是跟隨公務員調薪之外，泛公股銀行今年也有調薪目標，平均調幅百分之二點二九至百分之三點六。

軍公教行政院薪資鴻海加薪

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