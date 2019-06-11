鴻海成立九人小組 楊應超說法完整看

2019-06-11 22:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



異康集團暨青興資本首席顧問楊應超。報系資料照 分享 facebook

鴻海法說會宣布成立九人小組執掌決策，被喻為「最懂鴻海的前外資分析師」、異康集團暨青興資本首席顧問楊應超對此給予肯定，他認為，鴻海此招效法了雍正王朝的軍機處和王永慶接棒的共治團隊，是過去成立眾多次集團後，再朝「對」的經營邁出一步。

此外，楊應超也肯定鴻海將例行辦法說會、維持一定的股息派發率，有助提高透明度，不過他也強調，透明度必須持續經營，對分析師而言，透明度最直接的證明就是「數據」，例如美國大型企業有發財測的慣例，他也期待未來鴻海公布更多業務數據，讓投資人更有信心。

楊應超表示，鴻海宣布成立九人小組，與他七年前擔任外資分析師時，發布長達百頁的「鴻海聖經」報告，首要點出鴻海面臨接班問題，有呼應之處，當時該報告也由他親自向郭台銘說明；其後鴻海成立數個次集團，這次又成立凌駕所有次集團的共治小組，進一步鞏固治理架構。

他指出，郭台銘嘗試過很多方法，但顯然交棒給單一經理人，無法掌握整個大集團，而透過次集團，先將不同業務交給不同的專業經理人管理，再設立總決策小組，既讓組織分工更明確，決策也更透明，邁出對的步伐。

楊應超形容，九人小組就像雍正王朝的軍機處，國家大事全由軍機處決定，而此模式也在一定程度效法王永慶的接班團隊，王永慶一直是郭台銘敬佩的企業家。

借鏡歷史，不論雍正王朝或台塑集團，均留下良好的治理形象，因此他肯定鴻海此模式可行、也會有效。而且九人小組加入鴻海總財務長黃秋蓮，之前楊應超受訪預期黃最有機會接班董事長，正看好黃掌握鴻海財務，夠懂鴻海。

雖然黃秋蓮後來沒成為董事，但仍加入九人小組，楊應超認為，借助黃的優勢，可幫助集團完善決策。

加上鴻海將強化投資人溝通，有利整體透明度提升，惟楊應超也點出，鴻海現在在透明度上，是做對了第一步，後面還要更多步，特別對法人來說，普遍希望看到「數字」，像鴻海宣布配息至少40%以上，就很具體；觀察美國，如季度財測、公布業務比重等，都能參考。

楊應超進一步說，很多投資人想知道蘋果銷售下滑，鴻海未來有什麼業務可以替代？雖然郭台銘說了很多的AI、8K+5G，但聽得懂、感受得到的投資人有限，此時若有更具體的說法，會讓市場更有信心。

針對未來的鴻海，楊應超也提到，郭台銘雖已宣布淡出集團，不過人在意念在，他判斷郭台銘仍會對決策有影響力。

就貿易戰而言，郭台銘掌握全球一手資訊，曾說「他的資訊比別人多很多」，楊應超肯定老郭全球跑，一定是趨勢先驅，又有強大的執行力，具備抵禦貿易戰的關鍵優勢。

也因此，他認為，鴻海是最懂美中貿易關係和解決方法的企業，包括今天法說會強調，鴻海全球布局均領先潮流一步，有歷史為證。未來集團也可望保持相同的積極度，基本面無太大疑慮。