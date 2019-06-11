親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服釀罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

連日爆鬥毆害分局長被拔 淡水警分局有人鬆了一口氣

高雄台南多區積水 苗栗以南12日注意瞬間大雨

鴻海成立九人小組 楊應超說法完整看

2019-06-11 22:41經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

異康集團暨青興資本首席顧問楊應超。報系資料照
異康集團暨青興資本首席顧問楊應超。報系資料照
分享

鴻海法說會宣布成立九人小組執掌決策，被喻為「最懂鴻海的前外資分析師」、異康集團暨青興資本首席顧問楊應超對此給予肯定，他認為，鴻海此招效法了雍正王朝的軍機處和王永慶接棒的共治團隊，是過去成立眾多次集團後，再朝「對」的經營邁出一步。

此外，楊應超也肯定鴻海將例行辦法說會、維持一定的股息派發率，有助提高透明度，不過他也強調，透明度必須持續經營，對分析師而言，透明度最直接的證明就是「數據」，例如美國大型企業有發財測的慣例，他也期待未來鴻海公布更多業務數據，讓投資人更有信心。

楊應超表示，鴻海宣布成立九人小組，與他七年前擔任外資分析師時，發布長達百頁的「鴻海聖經」報告，首要點出鴻海面臨接班問題，有呼應之處，當時該報告也由他親自向郭台銘說明；其後鴻海成立數個次集團，這次又成立凌駕所有次集團的共治小組，進一步鞏固治理架構。

他指出，郭台銘嘗試過很多方法，但顯然交棒給單一經理人，無法掌握整個大集團，而透過次集團，先將不同業務交給不同的專業經理人管理，再設立總決策小組，既讓組織分工更明確，決策也更透明，邁出對的步伐。

楊應超形容，九人小組就像雍正王朝的軍機處，國家大事全由軍機處決定，而此模式也在一定程度效法王永慶的接班團隊，王永慶一直是郭台銘敬佩的企業家。

借鏡歷史，不論雍正王朝或台塑集團，均留下良好的治理形象，因此他肯定鴻海此模式可行、也會有效。而且九人小組加入鴻海總財務長黃秋蓮，之前楊應超受訪預期黃最有機會接班董事長，正看好黃掌握鴻海財務，夠懂鴻海。

雖然黃秋蓮後來沒成為董事，但仍加入九人小組，楊應超認為，借助黃的優勢，可幫助集團完善決策。

加上鴻海將強化投資人溝通，有利整體透明度提升，惟楊應超也點出，鴻海現在在透明度上，是做對了第一步，後面還要更多步，特別對法人來說，普遍希望看到「數字」，像鴻海宣布配息至少40%以上，就很具體；觀察美國，如季度財測、公布業務比重等，都能參考。

楊應超進一步說，很多投資人想知道蘋果銷售下滑，鴻海未來有什麼業務可以替代？雖然郭台銘說了很多的AI、8K+5G，但聽得懂、感受得到的投資人有限，此時若有更具體的說法，會讓市場更有信心。

針對未來的鴻海，楊應超也提到，郭台銘雖已宣布淡出集團，不過人在意念在，他判斷郭台銘仍會對決策有影響力。

就貿易戰而言，郭台銘掌握全球一手資訊，曾說「他的資訊比別人多很多」，楊應超肯定老郭全球跑，一定是趨勢先驅，又有強大的執行力，具備抵禦貿易戰的關鍵優勢。

也因此，他認為，鴻海是最懂美中貿易關係和解決方法的企業，包括今天法說會強調，鴻海全球布局均領先潮流一步，有歷史為證。未來集團也可望保持相同的積極度，基本面無太大疑慮。

鴻海法說會王永慶

相關新聞

台積3奈米研發廠 環評初審過關

2019-06-11 16:38

蘋果若轉移生產線 鴻海：有能力因應

2019-06-11 15:50

全球政經風險升溫 研調估今年智慧機產量恐跌破14億支

2019-06-11 15:02

系微 卡位美商威騰供應鏈

2019-06-11 14:42

群創蓋智能工廠 攻AI產業鏈

2019-06-11 14:42

鴻海加薪平均7％ 年資滿1年以上都受惠

2019-06-11 14:27

郭台銘退休前大放送！鴻海全體加薪 平均調幅7%

2019-06-11 11:05

工研院與美國應材簽MOU 合推開放式創新

2019-06-11 10:50

台達電：華為案打斷全球鏈

2019-06-11 00:50

自動化部門…台達電成長引擎

2019-06-11 00:49

英特爾、高通禁口令 恐拖慢5G技術發展

2019-06-11 00:49

「鴻海面臨歷來最大考驗」金融時報九頁報導關注郭台銘接班

2019-06-11 00:47

FII閉鎖股解禁 賣壓湧現

2019-06-11 00:47

蔡總統參訪LINE台灣辦公室 LINE：加碼投資台灣30億元

2019-06-10 20:01
看更多

熱門文章

郭台銘退休前大放送！鴻海全體加薪 平均調幅7%

2019-06-11 11:05

高雄大八飯店傳財務困難 員工6月只領3成薪水

2019-06-11 16:43

太平洋建設創辦人章民強過世 享嵩壽100歲

2019-06-11 15:35

「鴻海面臨歷來最大考驗」金融時報九頁報導關注郭台銘接班

2019-06-11 00:47

台達電：華為案打斷全球鏈

2019-06-11 00:50

新聞眼／政治凌駕專業 後遺症來了

2019-06-11 00:31

香港百餘企業明大罷工 我金融機構曝險9,839億元

2019-06-11 18:08

任職兩月餘…一銀老總請辭 前任再回鍋

2019-06-11 00:28

徐旭東讚韓國瑜：當選市長後全台灣動起來！

2019-06-11 11:24

太平洋建設總裁章民強離世 拿不回SOGO成一生遺憾

2019-06-11 19:08

一銀換總座 鄭美玲回鍋

2019-06-11 00:27

台積3奈米研發廠 環評初審過關

2019-06-11 16:38

台灣金聯一年一度平價屋又來了 北市一戶918萬元

2019-06-11 11:56

95油品出包 中油迄今已賠逾11億元

2019-06-11 16:22

花蓮變垃圾山臭氣沖天 台泥想幫忙燒卻踢到鐵板？

2019-06-11 09:18

這家銀行推外幣外匯定存方案 美元最高有4.38％利率

2019-06-11 19:59

長榮罷工案 工會允20日前不罷工

2019-06-11 00:36

基金自行質押 銀行搶開辦

2019-06-11 00:24

長榮空服：20日協商前不罷工

2019-06-10 23:26

出口連七黑 本月難回神

2019-06-11 00:29

名家觀點／央行「一石五鳥」的策略

2019-06-11 01:55

英特爾、高通禁口令 恐拖慢5G技術發展

2019-06-11 00:49

FII閉鎖股解禁 賣壓湧現

2019-06-11 00:47

鄭美玲…稱職救火隊

2019-06-11 00:25

蘋果若轉移生產線 鴻海：有能力因應

2019-06-11 15:50

自動化部門…台達電成長引擎

2019-06-11 00:49

業配文不惹罵還上萬人按讚 全台僅二師兄一人？

2019-06-11 10:33

興富發 拚五年蓋30棟商辦

2019-06-10 23:24

影／金聯平價屋新北捷運宅只要488萬元 最低1戶95萬元

2019-06-11 12:20

台幣連二貶 近一周新低

2019-06-11 00:14

鴻海加薪7% 公股銀行調薪約3%

2019-06-11 14:42

分紅保單兼顧保障與紅利 適合中、長期保險規劃

2019-06-11 06:27

上月「匯」賺 六壽險獲利增二倍

2019-06-11 00:24

台塑去年獲利佳 調薪估3.5%-3.88%

2019-06-11 14:42

徐旭東：韓國瑜選上高雄市長後 各縣市首長都動起來

2019-06-11 11:43

工研院與美國應材簽MOU 合推開放式創新

2019-06-11 10:50

影／台美可望簽貿易協定？ 鄧振中：永遠樂觀

2019-06-11 12:07

鴻海加薪平均7％ 年資滿1年以上都受惠

2019-06-11 14:27

陽信銀 5月賺逾3億

2019-06-11 00:14

股東會紀念品費用 不得抵稅

2019-06-10 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top