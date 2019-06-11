親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服釀罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

日職／王柏融力量太驚人 球棒脫手飛出嚇到自己

嘉義天空又破洞！雙瀑雨水傾瀉奇觀 攝影師空拍驚呼

郭董不在鴻海 接棒9人小組亮相

2019-06-11 21:19經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

鴻海今（11）日首度自行舉辦法說會，9位鴻海高管組成的經營委員會在法人與媒體面前亮相，鴻海進入新時代，不僅承諾未來配息率一定會高於40%，也會朝透明化經營，每半年舉辦一次法說會。

鴻海法說會配息

相關新聞

蘋果若轉移生產線 鴻海：有能力因應

2019-06-11 15:50

全球政經風險升溫 研調估今年智慧機產量恐跌破14億支

2019-06-11 15:02

系微 卡位美商威騰供應鏈

2019-06-11 14:42

群創蓋智能工廠 攻AI產業鏈

2019-06-11 14:42

鴻海加薪平均7％ 年資滿1年以上都受惠

2019-06-11 14:27

郭台銘退休前大放送！鴻海全體加薪 平均調幅7%

2019-06-11 11:05

工研院與美國應材簽MOU 合推開放式創新

2019-06-11 10:50

台達電：華為案打斷全球鏈

2019-06-11 00:50

自動化部門…台達電成長引擎

2019-06-11 00:49

英特爾、高通禁口令 恐拖慢5G技術發展

2019-06-11 00:49

「鴻海面臨歷來最大考驗」金融時報九頁報導關注郭台銘接班

2019-06-11 00:47

FII閉鎖股解禁 賣壓湧現

2019-06-11 00:47

蔡總統參訪LINE台灣辦公室 LINE：加碼投資台灣30億元

2019-06-10 20:01
看更多

熱門文章

郭台銘退休前大放送！鴻海全體加薪 平均調幅7%

2019-06-11 11:05

高雄大八飯店傳財務困難 員工6月只領3成薪水

2019-06-11 16:43

太平洋建設創辦人章民強過世 享嵩壽100歲

2019-06-11 15:35

「鴻海面臨歷來最大考驗」金融時報九頁報導關注郭台銘接班

2019-06-11 00:47

台達電：華為案打斷全球鏈

2019-06-11 00:50

批工會仗著不公開就說謊 長榮堅持協商開放直播

2019-06-10 22:10

新聞眼／政治凌駕專業 後遺症來了

2019-06-11 00:31

任職兩月餘…一銀老總請辭 前任再回鍋

2019-06-11 00:28

徐旭東讚韓國瑜：當選市長後全台灣動起來！

2019-06-11 11:24

香港百餘企業明大罷工 我金融機構曝險9,839億元

2019-06-11 18:08

一銀換總座 鄭美玲回鍋

2019-06-11 00:27

太平洋建設總裁章民強離世 拿不回SOGO成一生遺憾

2019-06-11 19:08

台灣金聯一年一度平價屋又來了 北市一戶918萬元

2019-06-11 11:56

台積3奈米研發廠 環評初審過關

2019-06-11 16:38

花蓮變垃圾山臭氣沖天 台泥想幫忙燒卻踢到鐵板？

2019-06-11 09:18

基金自行質押 銀行搶開辦

2019-06-11 00:24

95油品出包 中油迄今已賠逾11億元

2019-06-11 16:22

出口連七黑 本月難回神

2019-06-11 00:29

長榮空服：20日協商前不罷工

2019-06-10 23:26

長榮罷工案 工會允20日前不罷工

2019-06-11 00:36

名家觀點／央行「一石五鳥」的策略

2019-06-11 01:55

英特爾、高通禁口令 恐拖慢5G技術發展

2019-06-11 00:49

FII閉鎖股解禁 賣壓湧現

2019-06-11 00:47

鄭美玲…稱職救火隊

2019-06-11 00:25

業配文不惹罵還上萬人按讚 全台僅二師兄一人？

2019-06-11 10:33

自動化部門…台達電成長引擎

2019-06-11 00:49

蘋果若轉移生產線 鴻海：有能力因應

2019-06-11 15:50

影／金聯平價屋新北捷運宅只要488萬元 最低1戶95萬元

2019-06-11 12:20

興富發 拚五年蓋30棟商辦

2019-06-10 23:24

台幣連二貶 近一周新低

2019-06-11 00:14

分紅保單兼顧保障與紅利 適合中、長期保險規劃

2019-06-11 06:27

鴻海加薪7% 公股銀行調薪約3%

2019-06-11 14:42

上月「匯」賺 六壽險獲利增二倍

2019-06-11 00:24

影／台美可望簽貿易協定？ 鄧振中：永遠樂觀

2019-06-11 12:07

工研院與美國應材簽MOU 合推開放式創新

2019-06-11 10:50

徐旭東：韓國瑜選上高雄市長後 各縣市首長都動起來

2019-06-11 11:43

台塑去年獲利佳 調薪估3.5%-3.88%

2019-06-11 14:42

鴻海加薪平均7％ 年資滿1年以上都受惠

2019-06-11 14:27

這家銀行推外幣外匯定存方案 美元最高有4.38％利率

2019-06-11 19:59

控桃空職工抹黑 長榮航：堅持不設限 開放媒體進場直播

2019-06-10 22:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top