群創爆大量 神秘買盤現蹤跡

2019-06-11 19:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻家軍個股中，群創（3481）今（11）日表現強勢，終場爆出23萬8,601張成交量，創下2018年1月22日以來的大量，統計買超券商中以瑞士信貸買超23,932張居冠，其次為摩根大通的11,082張，美商美林以9,524居第三；賣超券商中，以兆豐證賣超38,777張最多。

鴻海法說會今（11）日登場，激勵鴻家軍的表現，尤以群創的表現最為突出，早盤以7.15元紅盤開出，一度衝達7.53元，終場則是收在7.49元，上漲0.43元，漲幅6.09%，統計三大法人合計買超62,193張，其中外資買超51,042張，自營商買超11,151張。

群創為外資今日買超第一大個股，統計買超券商中，瑞士信貸居買超冠軍，買賣成交量合計達29,974張，其中買進26,953張，賣出3,021張；第二大買超券商為摩根大通，合計成交張數達11,244張，其中買進11,163張，賣出81張；第三名為美商美林，合計成交量達28,160張，其中買進18,842張，賣出9,318張，合計買超9,524張。

本土券商的凱基證券則是買超第四名的券商，買賣成交量合計達34,502張，其中買進21,115張，賣出13,387張，合計買超7,728張；第五大買超券商為瑞銀，合計成交6,156張，其中買進4,351張，賣出1,805張，買超張數為2,546張。

買超較大的券商還有富邦證、日盛證、永豐金、元大證、元富證、第一金證等；在賣超券商部分，以兆豐證賣超 38,777張最多，其中買進11,370張，賣出50,147張；其次是玉山證，賣超29,195張，其中買進3,749張，賣出32,944張；花旗環球居賣超第三名，賣超5,475張。