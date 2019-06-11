親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服釀罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

日職／王柏融第4打席出局後換下 單場4支1帶兩打點

蔡英文博士學歷造假疑雲 LSE、大英圖書館官網揭真相

群創爆大量 神秘買盤現蹤跡

2019-06-11 19:29經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻家軍個股中，群創（3481）今（11）日表現強勢，終場爆出23萬8,601張成交量，創下2018年1月22日以來的大量，統計買超券商中以瑞士信貸買超23,932張居冠，其次為摩根大通的11,082張，美商美林以9,524居第三；賣超券商中，以兆豐證賣超38,777張最多。

鴻海法說會今（11）日登場，激勵鴻家軍的表現，尤以群創的表現最為突出，早盤以7.15元紅盤開出，一度衝達7.53元，終場則是收在7.49元，上漲0.43元，漲幅6.09%，統計三大法人合計買超62,193張，其中外資買超51,042張，自營商買超11,151張。

群創為外資今日買超第一大個股，統計買超券商中，瑞士信貸居買超冠軍，買賣成交量合計達29,974張，其中買進26,953張，賣出3,021張；第二大買超券商為摩根大通，合計成交張數達11,244張，其中買進11,163張，賣出81張；第三名為美商美林，合計成交量達28,160張，其中買進18,842張，賣出9,318張，合計買超9,524張。

本土券商的凱基證券則是買超第四名的券商，買賣成交量合計達34,502張，其中買進21,115張，賣出13,387張，合計買超7,728張；第五大買超券商為瑞銀，合計成交6,156張，其中買進4,351張，賣出1,805張，買超張數為2,546張。

買超較大的券商還有富邦證、日盛證、永豐金、元大證、元富證、第一金證等；在賣超券商部分，以兆豐證賣超 38,777張最多，其中買進11,370張，賣出50,147張；其次是玉山證，賣超29,195張，其中買進3,749張，賣出32,944張；花旗環球居賣超第三名，賣超5,475張。

瑞士信貸群創

相關新聞

蘋果若轉移生產線 鴻海：有能力因應

2019-06-11 15:50

全球政經風險升溫 研調估今年智慧機產量恐跌破14億支

2019-06-11 15:02

系微 卡位美商威騰供應鏈

2019-06-11 14:42

群創蓋智能工廠 攻AI產業鏈

2019-06-11 14:42

鴻海加薪平均7％ 年資滿1年以上都受惠

2019-06-11 14:27

郭台銘退休前大放送！鴻海全體加薪 平均調幅7%

2019-06-11 11:05

工研院與美國應材簽MOU 合推開放式創新

2019-06-11 10:50

台達電：華為案打斷全球鏈

2019-06-11 00:50

自動化部門…台達電成長引擎

2019-06-11 00:49

英特爾、高通禁口令 恐拖慢5G技術發展

2019-06-11 00:49

「鴻海面臨歷來最大考驗」金融時報九頁報導關注郭台銘接班

2019-06-11 00:47

FII閉鎖股解禁 賣壓湧現

2019-06-11 00:47

蔡總統參訪LINE台灣辦公室 LINE：加碼投資台灣30億元

2019-06-10 20:01

FT：為什麼鴻海面臨歷來最大、攸關存續的挑戰

2019-06-10 15:07

台積電5月營收突破800億元 今年新高

2019-06-10 14:41

看人臉6秒就可測心跳血壓 交大研發獲聯發科投資

2019-06-10 14:40

大螢幕收視成長 friDay影音攜OVO攻客廳經濟

2019-06-10 14:29
看更多

熱門文章

郭台銘退休前大放送！鴻海全體加薪 平均調幅7%

2019-06-11 11:05

「鴻海面臨歷來最大考驗」金融時報九頁報導關注郭台銘接班

2019-06-11 00:47

太平洋建設創辦人章民強過世 享嵩壽100歲

2019-06-11 15:35

高雄大八飯店傳財務困難 員工6月只領3成薪水

2019-06-11 16:43

台達電：華為案打斷全球鏈

2019-06-11 00:50

批工會仗著不公開就說謊 長榮堅持協商開放直播

2019-06-10 22:10

新聞眼／政治凌駕專業 後遺症來了

2019-06-11 00:31

長榮罷工案／工會承諾：6月20日協商前不罷工

2019-06-10 20:39

任職兩月餘…一銀老總請辭 前任再回鍋

2019-06-11 00:28

徐旭東讚韓國瑜：當選市長後全台灣動起來！

2019-06-11 11:24

【即時短評】公股銀行高層走馬燈 是哪門子用人唯才

2019-06-10 20:28

一銀換總座 鄭美玲回鍋

2019-06-11 00:27

香港百餘企業明大罷工 我金融機構曝險9,839億元

2019-06-11 18:08

台灣金聯一年一度平價屋又來了 北市一戶918萬元

2019-06-11 11:56

花蓮變垃圾山臭氣沖天 台泥想幫忙燒卻踢到鐵板？

2019-06-11 09:18

台積3奈米研發廠 環評初審過關

2019-06-11 16:38

基金自行質押 銀行搶開辦

2019-06-11 00:24

出口連七黑 本月難回神

2019-06-11 00:29

長榮空服：20日協商前不罷工

2019-06-10 23:26

台商回流買商辦？興富發董座：明年大選後效益有望浮現

2019-06-10 21:10

長榮罷工案 工會允20日前不罷工

2019-06-11 00:36

名家觀點／央行「一石五鳥」的策略

2019-06-11 01:55

英特爾、高通禁口令 恐拖慢5G技術發展

2019-06-11 00:49

FII閉鎖股解禁 賣壓湧現

2019-06-11 00:47

鄭美玲…稱職救火隊

2019-06-11 00:25

業配文不惹罵還上萬人按讚 全台僅二師兄一人？

2019-06-11 10:33

95油品出包 中油迄今已賠逾11億元

2019-06-11 16:22

自動化部門…台達電成長引擎

2019-06-11 00:49

蘋果若轉移生產線 鴻海：有能力因應

2019-06-11 15:50

影／金聯平價屋新北捷運宅只要488萬元 最低1戶95萬元

2019-06-11 12:20

台幣連二貶 近一周新低

2019-06-11 00:14

興富發 拚五年蓋30棟商辦

2019-06-10 23:24

分紅保單兼顧保障與紅利 適合中、長期保險規劃

2019-06-11 06:27

上月「匯」賺 六壽險獲利增二倍

2019-06-11 00:24

蔡總統參訪LINE台灣辦公室 LINE：加碼投資台灣30億元

2019-06-10 20:01

鴻海加薪7% 公股銀行調薪約3%

2019-06-11 14:42

空服員工會：6月20日協商前不會罷工

2019-06-10 20:08

影／台美可望簽貿易協定？ 鄧振中：永遠樂觀

2019-06-11 12:07

創業超新星／裕隆、特斯拉都靠它　充電樁幕後推手

2019-06-10 20:33

工研院與美國應材簽MOU 合推開放式創新

2019-06-11 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top