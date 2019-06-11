林申彬退休 梁厚誼接任揚智董事長

2019-06-11 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



機上盒晶片廠商揚智（3041）於11日召開股東會並改選董事，該公司總經理梁厚誼獲選進入董事會，且接任董事長，身兼董總兩職。

梁厚誼原為揚智財務長，今年5月初才剛接任總經理，今日在原董座兼副總林申彬退休之後，她也接棒擔任董座。

揚智於股東會中，通過減資以彌補虧損案，減資比例為36.36965％，減資後實收資本額降為19.25億元。

揚智去年每股淨損2.58元，今年前五月合併營收為7.96億元，年減15.1％，該公司全年仍要力拚業績小幅增長，並改善虧損幅度。