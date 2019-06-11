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台積電竹科3奈米研發中心 環評初審過關

2019-06-11 18:15聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台積電規畫在新竹科學工業園區寶山用地設置3奈米研發中心，竹科管理局今天提出寶山用地擴建計畫環境環境影響說明書，該處位於山坡地，開發單位打算填土並設置地下室，環保署專案小組初審過關，但環評委員認為應重新評估挖填方及擋土規畫，建議順著地形施建避免大範圍填土，將送環評大會討論。

開發單位提出廠房規畫順應地形建構，主要填方區則設置地下室結構作為擋土設施。不過許多環評委員認為，不該設置地下室作為擋土牆，否則一旦發生風險將是很大災難，若維持原來山坳區可以避免很多問題，包括景觀及生態衝擊、結構建築或水壓上都要考量。

開發單位回應，現在只是設計階段，還沒進入細部設置，願意遵照委員建議，將重新找專業顧問公司，研議基地上的排水、填土等部分應如何設計，才能讓建築結構更加安全。

委員綜合考量認為，現有環境影響說明書已足夠提供審查判斷，無須進行第二階段環境影響評估，建議通過審查，可進入環評大會討論。開發單位須重新評估挖填方及躺土規畫方式，並以極端氣候情境檢核分析整地後的土壤液化潛勢、盲溝排水規畫，並就開發行為基地及毗鄰受影響地區預測評估邊坡穩定、地基沈潛、震動、地質災變等納入環境保護對策。

台積電3奈米研發場今天初審過關。記者吳姿賢／攝影
台積電3奈米研發場今天初審過關。記者吳姿賢／攝影
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環評竹科

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