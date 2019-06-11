受美中貿易戰影響 萬寶華：這個行業徵才意願大幅下滑

2019-06-11 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



萬寶華今日發表最新〈全球就業展望調查〉，預期今年第3季人力需求，以服務業及批發零售業、工程建設業、金融業為最高。受到中美貿易戰風險因素，製造業聘僱信心受到相當影響，衰退幅度為七大行業裏最顯著。

萬寶華〈全球就業展望調查〉訪談台灣1,026位雇主，以此了解企業於2019年7至9月間的聘僱狀況，結果顯示29%雇主預計增加人力，4%減少人力，67%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為25%，排除季節因素後則為22%，與上季相比增加3個百分點，與同期相比減少1個百分點。七大行業相較，以服務業及批發零售業需求29%最高、工程建設業27%居次、金融業24%第三。

萬寶華分析，因電商持續發展，以及暑假消費旺季即將來臨，第三季雇主的聘僱信心明顯增強，創下今年來的高點，尤其以服務業及批發零售業受惠最明顯。

調查顯示，服務業的淨值為29%，相較上季上升4個百分點，與同期相比則增加4個百分點。整體來說仍以電商、網路以及資訊業務等企業是徵才主力，像是雲端運算、人工智能等工程師都炙手可熱，而具有物聯網、資安等跨領域技術的人才也相當受青睞；另外各家電商招聘仍強勁成長，行銷客服與產品企畫等人才需求依舊不減。

第三季批發零售業的淨值為29%，與上季相比增加13個百分點，與同期相比也增加5個百分點。今年可以看到陸續有百貨新商場開幕，加上第三季進入暑假消費旺季，業者預期會有多種檔期促銷，第一線服務人員是極需補充的人力。

萬寶華指出，工程建設業下一季就業展望淨值為27%，與上季相比增加11個百分點，與同期相比也增加9個百分點。部分主因是台商回流，增加建設及蓋廠房的需求，加上政府目前積極發包公共建設，相關混泥土、建材等供應商均受惠，極待補足業務及工程人力因應需求。

在製造業方面，2019年第三季就業展望淨值為17%，和上季相比減少1個百分點，較去年同期大減11個百分點。隨著美中貿易戰又掀新波瀾，貿易摩擦預期增加製造業的成本，許多業者獲益可能在未來幾季較不明朗，因此聘僱心態多呈現保守，僅有部分居龍頭行列的大企業擴大徵才，職缺多為研發、設計工程師、技師以及安檢員等。