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淡水、三芝爆鬥毆 侯友宜列4錯誤怒拔淡水警分局長

鴻海轉移產能 布局美墨、現有廠房擴充為主

2019-06-11 16:51經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

中美貿易戰越趨嚴峻，外界關心25%關稅鴻海集團如何進行產能轉移。鴻海集團董事候選人兼S次集團總經理劉揚偉表示，很難預測美國發動的關稅戰地區、國家，但美國及墨西哥是不受貿易戰關稅影響的國家，鴻海會在這兩個地方做相關規劃，若真要擴產或產能轉移，會以現有廠房為主。

鴻海在法說會結束後，舉行記者會，針對現場媒體提問美國針對特定國家課徵關稅，鴻海若要避開關稅，進行產能轉移可以移到哪些國家的問題。

劉揚偉回應，美國總統川普所發動的貿易戰，對某些國家採取關稅措施，但會經過適當時間談判做調整，所以很難預測會針對哪些國家。

劉揚偉指出，比如說美國現在已經取消對墨西哥的關稅措施，而鴻海本身在當地有適當規模，會做適當調整，墨西哥是不受關稅影響地方，其他很難做預測。

此外，鴻海在美國的投資會依照原定計劃進行，這是鴻海在當地建立供應鏈的一環，未來生產的產品如顯示器、伺服器相關產品跟車載中控產品，目前預計第一階段在2020年就可以量產。美國跟墨西哥是受關稅影響最小的地方，會在這兩個地方做相關規劃。

鴻海目前在16個國家設有生產據點，在中國以外有25%產能，可以應付輸往美國需求。假設未來鴻海要擴產或轉移產能，會以現有廠房做擴充，因為這樣實施速度比較快。

鴻海關稅

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