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台積3奈米研發廠 環評初審過關

2019-06-11 16:38經濟日報 記者翁至威╱即時報導

台積電規劃在新竹科學工業園區設置研發中心，提供3奈米製程研發與先期量產，竹科管理局因此提出擴建計畫環境影響說明書，今（11）日在環保署專案小組中進行第三次初審，獲環評委員建議修正後通過，將送環評大會確認結論。

台積電3奈米廠環評已順利通過，今環保署專案小組審查台積電3奈米研發廠房環說書，也順利過關，將有機會可順利趕上2022年量產時程。

今日初審會議中，環委質疑此開發計畫位於山坡地，難道科技部、台積電沒有更好選擇？若未來基地排水、填土、天然災害影響等造成廠房垮掉，對於我國重要的半導體產業也將是重大傷害。

對此台積電資深處長莊子壽強調，目前3奈米廠已確定落腳南科，但未來假設要再進一步作2奈米製程，必須留在新竹，以避免高科技人才外流，因此從整體人才布局角度，仍希望將研發廠房放在新竹，也就是這塊寶山用地。

莊子壽表示，台積電7奈米廠位於中科，也是在山坡地，因為有了7奈米建廠經驗，因此仍大膽決定在新竹設置研發中心。

科技部也表示，台積電投資千億，對於研發廠房一定更為重視，希望環評委員信任開發單位的技術，也尊重其人才布局。

環委經閉門會議討論後，決議建議通過此案，不過竹科管理局必須補充填土、交通改善分析等資料後，送環評大會確認。

竹科管理局科長殷志鴻表示，為穩固我國半導體產業基礎，持續領先製程，並考量研發人才與產業鏈群聚，此計畫是提供製程研發與先期量產產業用地的重要開發。

殷志鴻表示，此計畫承諾使用20%再生能源，如果市場上有足夠再生能源，將採替代方案；但若沒有足夠的再生能源可供購買，且其他替代方案窒礙難行的話，經能源主管機關同意後，才會採用代金來作為替代方案。

用水方面，此計畫需水量為2.5萬CMD，目前用水來源均為自來水，已獲台水公司同意供水，基於環境友善，未來若水利署在當地推動再生水，將配合政策要求進駐廠商使用20%再生水。

此外對交通影響是在前次初審會議中，最受關注的問題之一。殷志鴻表示，將透過增設聯外道路及拓寬或調撥聯外道路，並提升大眾運輸來解決，經納入不同交通改善措施後，評估主要道路的車速及服務水準都有提升。

環保署專案小組今(11)第三次初審「新竹科學工業園區(寶山用地)擴建計畫」，攸關...
環保署專案小組今(11)第三次初審「新竹科學工業園區(寶山用地)擴建計畫」，攸關台積電3奈米研發廠房。攝影／記者翁至威
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台積電奈米環評

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