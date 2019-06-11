貿聯永續發展報告書 獲第三方國際標準保證

2019-06-11 15:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



貿聯今（11）日表示，該公司永續發展報告書，首次獲得國際第三方獨立驗證單位保證，其非財務資訊報告達到「全球永續性報導準則（GRI Standards）」保證等級的標準。貿聯於明天下午舉行授證儀式，由總經理暨公司治理及永續發展委員會召集人鄧劍華，接受SGS Taiwan資深營運總監鮑柏宇，所頒發的保證聲明書；貿聯董事長梁華哲及參與永續報告書的各部門主管一同出席見證，展現貿聯對企業永續發展的支持與重視。

自2017年起，貿聯開始主動向各方關係人以及社會大眾揭露公司治理、環境保護以及社會關懷等三大面向的成果。我們透過完整的調查找到各方關係人，再依循最新版「全球永續性報導準則」的標準，編制出符合內容明確、架構清晰，永續資訊透明的報告書。

2018年，貿聯發行第二本永續發展報告書，同時通過AA1000AS第一應用類型中度保證等級，及GRI Standards 核心選項雙重保證，內容涵蓋：一、資訊揭露符合包容性、重大性、回應性的國際標準原則，為各方關係人認定之可信且必要的永續資訊。

二、結合「聯合國永續發展目標(SDGs)」，評估業務活動所形成的機會與風險。以核心能力為基礎，檢視營運、產品、供應鏈與社會等面向的永續發展藍圖，以創造最大綜效。有助於產品面持續創新、研發高效節能商品。

三、營運面，持續提升能源、資源使用效率。四、社會面，推動環境保護與參與公益活動。五、達成內、外部關係人充分溝通。讓外界人士更了解貿聯在財務與非財務面的具體成效與價值。