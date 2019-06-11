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宏碁Q1全球電競螢幕 市佔率勇奪第一

2019-06-11 15:53經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

根據最新市調機構IHS資料顯示，宏碁2019年第1季在全球電競螢幕市場，以20.6%市佔率勇奪第一品牌。

宏碁顯示器在北美表現亮眼，在美國亞馬遜電腦螢幕銷售排行榜（Best Sellers in Computer Monitors）前三名中即囊括兩席。

市調機構最新4月資料亦顯示，宏碁電競螢幕在美國以29.5%、加拿大以24%市佔率領先市場。

宏碁螢幕電競

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