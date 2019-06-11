松果購物營運佳 獲選2018臉書行動世代最具影響力品牌

2019-06-11 15:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



創業家兄弟（8477）子公司松果購物2016年以行動原生思維切入市場，在整體數位廣告端搭配新科技導入創造大量接觸客群的機會點，今（11）日於Facebook與Nielsen Taiwan尼爾森台灣共同進行的《2018 Facebook 行動世代最具影響力品牌》調查中脫穎而出，獲選為「2018 Facebook最具影響力品牌」台灣TOP25之一。

《2018 Facebook 行動世代最具影響力品牌》調查以尼爾森品牌連結指數（Nielsen Brand Connect Index）為架構，綜合熟悉度、喜好度、信賴度、推薦度、Facebook能見度以及Facebook影響程度來計算品牌連結指數，並加上Facebook廣告數據得出。

松果總經理吳佩雯出席《2018 Facebook 行動世代最具影響力品牌》頒獎典禮並欣喜表示，「3歲的松果購物在網購平台中算是新生，但在數位廣告世界我們卻走得很前面，因為我們堅信網路時代唯一不變的就是變。」

吳佩雯表示，松果從創立第一天起即自建in-house行銷團隊，全面掌握行銷資源以及數據運用，我們從不給予行銷預算限制，目的是為了最即時的掌握數據並因應成效投放，更擅於運用科技巨擘的智慧，結合內部工程師、行銷團隊研發最適行銷工具，在如今廣告流量紅利不再的情況下，將透過科技、數據搭載巨人智慧來細分廣告受眾，建立傳遞品牌及廣告帶客的最佳方案，幫助松果短時間內快速崛起，更有效掌握年輕消費世代的市場潛力。

松果在品牌及廣告布局上，同時考量品牌調性客群及跨裝置、跨平台的廣告投放，以精準觸及目標受眾。松果表示，現階段採用程序化購買技術攻佔各媒體平台，透過AI智能化自動購買最適廣告版位，並依照消費喜好及裝置轉換投遞圖文、影音等素材，緊抓全通路消費碎片化的微時刻商機。

松果指出，有別於許多大品牌擅於打品牌廣告，他們從未做過品牌形象式的廣告操作，但深信所有決策都以消費者為核心出發，透過精準去剖析消費習慣、喜好及歷程等，逐步去優化縮短平台與消費者的距離，並運用AI科技投放客製化廣告創造與消費者同溫層的效應，亦同時鋪陳理性跟感性訴求的雙重平衡。