親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服釀罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

初選馬拉松座談 郭台銘50分鐘罵中天轉播政見會

包圍立法會、全港大罷工 香港「反送中」612對決

松果購物營運佳 獲選2018臉書行動世代最具影響力品牌

2019-06-11 15:43經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

創業家兄弟（8477）子公司松果購物2016年以行動原生思維切入市場，在整體數位廣告端搭配新科技導入創造大量接觸客群的機會點，今（11）日於Facebook與Nielsen Taiwan尼爾森台灣共同進行的《2018 Facebook 行動世代最具影響力品牌》調查中脫穎而出，獲選為「2018 Facebook最具影響力品牌」台灣TOP25之一。

《2018 Facebook 行動世代最具影響力品牌》調查以尼爾森品牌連結指數（Nielsen Brand Connect Index）為架構，綜合熟悉度、喜好度、信賴度、推薦度、Facebook能見度以及Facebook影響程度來計算品牌連結指數，並加上Facebook廣告數據得出。

松果總經理吳佩雯出席《2018 Facebook 行動世代最具影響力品牌》頒獎典禮並欣喜表示，「3歲的松果購物在網購平台中算是新生，但在數位廣告世界我們卻走得很前面，因為我們堅信網路時代唯一不變的就是變。」

吳佩雯表示，松果從創立第一天起即自建in-house行銷團隊，全面掌握行銷資源以及數據運用，我們從不給予行銷預算限制，目的是為了最即時的掌握數據並因應成效投放，更擅於運用科技巨擘的智慧，結合內部工程師、行銷團隊研發最適行銷工具，在如今廣告流量紅利不再的情況下，將透過科技、數據搭載巨人智慧來細分廣告受眾，建立傳遞品牌及廣告帶客的最佳方案，幫助松果短時間內快速崛起，更有效掌握年輕消費世代的市場潛力。

松果在品牌及廣告布局上，同時考量品牌調性客群及跨裝置、跨平台的廣告投放，以精準觸及目標受眾。松果表示，現階段採用程序化購買技術攻佔各媒體平台，透過AI智能化自動購買最適廣告版位，並依照消費喜好及裝置轉換投遞圖文、影音等素材，緊抓全通路消費碎片化的微時刻商機。

松果指出，有別於許多大品牌擅於打品牌廣告，他們從未做過品牌形象式的廣告操作，但深信所有決策都以消費者為核心出發，透過精準去剖析消費習慣、喜好及歷程等，逐步去優化縮短平台與消費者的距離，並運用AI科技投放客製化廣告創造與消費者同溫層的效應，亦同時鋪陳理性跟感性訴求的雙重平衡。

2019年松果購物確立品牌布局，以「買不完的生活好物」成為新品牌標語及目標，並推出吉祥物-阿松作為品牌傳播利器，同時加入社群功能及氛圍在消費歷程中。松果期許，能刻劃出深刻好感的消費者認知，推動松果購物下一哩路。

松果購物獲選《2018 Facebook行動世代最具影響力品牌》。圖/松果提供
松果購物獲選《2018 Facebook行動世代最具影響力品牌》。圖/松果提供
分享

數位廣告Facebook創業家兄弟

相關新聞

台積3奈米研發廠 環評初審過關

2019-06-11 16:38

蘋果若轉移生產線 鴻海：有能力因應

2019-06-11 15:50

系微 卡位美商威騰供應鏈

2019-06-11 14:42

群創蓋智能工廠 攻AI產業鏈

2019-06-11 14:42

鴻海加薪平均7％ 年資滿1年以上都受惠

2019-06-11 14:27

郭台銘退休前大放送！鴻海全體加薪 平均調幅7%

2019-06-11 11:05

工研院與美國應材簽MOU 合推開放式創新

2019-06-11 10:50

台達電：華為案打斷全球鏈

2019-06-11 00:50

自動化部門…台達電成長引擎

2019-06-11 00:49

英特爾、高通禁口令 恐拖慢5G技術發展

2019-06-11 00:49

「鴻海面臨歷來最大考驗」金融時報九頁報導關注郭台銘接班

2019-06-11 00:47

FII閉鎖股解禁 賣壓湧現

2019-06-11 00:47

蔡總統參訪LINE台灣辦公室 LINE：加碼投資台灣30億元

2019-06-10 20:01

FT：為什麼鴻海面臨歷來最大、攸關存續的挑戰

2019-06-10 15:07

台積電5月營收突破800億元 今年新高

2019-06-10 14:41

看人臉6秒就可測心跳血壓 交大研發獲聯發科投資

2019-06-10 14:40

大螢幕收視成長 friDay影音攜OVO攻客廳經濟

2019-06-10 14:29

電競與工控出貨旺 十銓5月營收攀7個月高

2019-06-10 13:49

義隆電每股配發5元現金 估第2季業績逼近高標

2019-06-10 13:48

工研院研討會 剖析下世代AI的創新應用趨勢與商機

2019-06-10 12:45

郭台銘：G20恐仍簽不成中美貿易協定 政府有何措施？

2019-06-10 12:42

瑞昱受惠無線耳機 歐系外資調高評等和目標價

2019-06-10 12:16

宏達電回防智慧機市場 中階新機將問世

2019-06-10 12:14

南茂股東會通過配息1.2元 改選9席董事

2019-06-10 11:24
看更多

熱門文章

郭台銘退休前大放送！鴻海全體加薪 平均調幅7%

2019-06-11 11:05

1400名空服員願支援 交部：長榮罷工優先疏運國內線

2019-06-10 18:02

一銀總經理蔡麗雪閃辭 原總經理鄭美玲確定回鍋

2019-06-10 17:39

「鴻海面臨歷來最大考驗」金融時報九頁報導關注郭台銘接班

2019-06-11 00:47

台達電：華為案打斷全球鏈

2019-06-11 00:50

批工會仗著不公開就說謊 長榮堅持協商開放直播

2019-06-10 22:10

新聞眼／政治凌駕專業 後遺症來了

2019-06-11 00:31

任職兩月餘…一銀老總請辭 前任再回鍋

2019-06-11 00:28

長榮罷工案／工會承諾：6月20日協商前不罷工

2019-06-10 20:39

太平洋建設創辦人章民強過世 享嵩壽100歲

2019-06-11 15:35

台股大漲新台幣卻連兩貶 匯銀主管這麼說

2019-06-10 16:57

財政部：核准第一銀行總經理蔡麗雪請辭

2019-06-10 19:09

徐旭東讚韓國瑜：當選市長後全台灣動起來！

2019-06-11 11:24

【即時短評】公股銀行高層走馬燈 是哪門子用人唯才

2019-06-10 20:28

一銀換總座 鄭美玲回鍋

2019-06-11 00:27

花蓮變垃圾山臭氣沖天 台泥想幫忙燒卻踢到鐵板？

2019-06-11 09:18

台灣金聯一年一度平價屋又來了 北市一戶918萬元

2019-06-11 11:56

基金自行質押 銀行搶開辦

2019-06-11 00:24

出口連七黑 本月難回神

2019-06-11 00:29

台商回流買商辦？興富發董座：明年大選後效益有望浮現

2019-06-10 21:10

長榮空服：20日協商前不罷工

2019-06-10 23:26

超商雙雄高價咖啡大戰 開打

2019-06-10 17:30

名家觀點／央行「一石五鳥」的策略

2019-06-11 01:55

英特爾、高通禁口令 恐拖慢5G技術發展

2019-06-11 00:49

FII閉鎖股解禁 賣壓湧現

2019-06-11 00:47

長榮罷工案 工會允20日前不罷工

2019-06-11 00:36

業配文不惹罵還上萬人按讚 全台僅二師兄一人？

2019-06-11 10:33

鄭美玲…稱職救火隊

2019-06-11 00:25

自動化部門…台達電成長引擎

2019-06-11 00:49

台幣連二貶 近一周新低

2019-06-11 00:14

分紅保單兼顧保障與紅利 適合中、長期保險規劃

2019-06-11 06:27

影／金聯平價屋新北捷運宅只要488萬元 最低1戶95萬元

2019-06-11 12:20

蘋果若轉移生產線 鴻海：有能力因應

2019-06-11 15:50

上月「匯」賺 六壽險獲利增二倍

2019-06-11 00:24

蔡總統參訪LINE台灣辦公室 LINE：加碼投資台灣30億元

2019-06-10 20:01

42名機師逾期受訓 華航：現已改善

2019-06-10 19:29

空服員工會：6月20日協商前不會罷工

2019-06-10 20:08

興富發 拚五年蓋30棟商辦

2019-06-10 23:24

台塑股東會明登場 越鋼海洋污染受害家屬跨海提告

2019-06-10 17:09

影／台美可望簽貿易協定？ 鄧振中：永遠樂觀

2019-06-11 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top