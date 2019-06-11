友達致力節能有成 通過IPMVP能源績效驗證

2019-06-11 15:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達（2409）今（11）日宣布領先業界通過IPMVP能源績效驗證，以國際最具公信力的節能績效量測與驗證規範，強化內部節電成效計算的專業性、實質性及客觀性，為全台第一家導入IPMVP執行能源績效管理的企業，樹立國內標竿學習典範。

國際節能績效量測與驗證IPMVP（International Performance Measurement and Verification Protocol）是由美國國際能源效率評估組織（EVO）推動與制定，已是國際上廣泛使用的節能績效計算準則，可產出公正客觀且可經驗證的節能報告。該驗證可作為量化和管理節能績效的有效工具，協助企業確認節能改善績效達到預期目標，以提高能源使用效率、降低環境衝擊。

友達自2008年全面推動綠色承諾以來，積極投入節能、節水、環境指標及原物料減量，以實際行動落實節能減碳目標。為強化能源自主管理的能力，友達繼2011年成為全球第一家製造業者取得ISO 50001能源管理系統驗證後，再度率先導入國際量測驗證指引IPMVP，透過第三方專業檢測驗證機構SGS，進行大型節能專案的績效查核，以講求工程邏輯的計算方法，建立務實、科技數據化的能源管理模式。

同時，友達亦希望透過IPMVP國際量測驗證的導入，對內培訓節能績效查證人才，全面提升績效數據的實質性。

友達將企業永續發展與營運核心策略緊密結合，整合橫向資源成立跨部門的永續委員會，並成立「碳能源工作小組」，降低因氣候變遷導致之風險衝擊。為鼓勵員工積極提案，友達訂定節能提案獎勵制度，每年提案數約有500件。

此外，友達也建立完整的資料庫，針對生產製造之機器設備，友達安裝變頻與節能裝置，以提高用電效率，亦透過大數據分析及人工智慧技術，達到即時的智慧化節能控制，統計2018年累積總節電量達9,600 萬度。