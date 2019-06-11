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群創打造智能工廠 以AI供應鏈重振顯示器底蘊

2019-06-11 15:17經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

中美貿易戰引發全球科技戰與匯率戰，世界工廠遷徙，牽動供應鏈脈動。群創（3481）藉由自動化製造實力，升級智能工廠，以抓緊下一個AI千億美元商機，今（11）日舉辦「群創群力 智能智造 互聯雙贏」供應鏈大會，群創董事長暨執行長洪進揚在會中宣言：「要以AI供應鏈重振顯示器底蘊！」

群創號召30多家顯示器關鍵策略供應鏈，齊聚群創台南總部，台南市長黃偉哲等官員也出席，共同見證「Automation XAI X Big Data」智能智造翻轉新製造。洪進揚以「發揮一條龍、建構大數據、共享智財創雙贏」，勾勒台灣供應鏈布局世界工廠的策略與願景，他表示，群創已透過AI技術，實現關燈智能工廠。

「5G話語權儼然成為中美貿易戰導火線，這說明了掌AI者擁天下。」洪進揚指出，過去手機、筆電等科技產品，多達300多道以上的繁瑣工序，密集勞工的產線已不復存在，取代的是海量大數據，串聯在群創前段14座TFT工廠與後段五大模組工業城，數萬個物件與數千部機器設備之間，同時溝通傳訊。

群創去年起，定調「加值化、多元化、平台化」的三化發展方針，AI智能工廠，即是加值化的具體呈現。洪進揚表示，為擺脫面板產能競賽，顯示器技術與產品將呈兩極化發展，AI智能工廠，將帶動高質量、高規格趨勢，群創2017年起建置AI物聯網大數據基礎工程，經過二年建巢築底，今年AI能量已蓄勢待發。

群創藉由關燈工廠，2016至2019年省下近5,000名直接人員人力，與81億元費用支出，目前正在國際機構進行評核，期望登上瑞士達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum-Davos Elite）。群創總經理楊柱祥期許，群創AI智能智造實力，還有關燈工廠，能有機會躍上國際舞台，做外交，也幫群創開創面板以外的賦能價值。

群創此次AI智能製造供應鏈研討會，邀請玻璃、驅動IC、light bar、偏光板等33家、60多位關鍵零組件國際大廠參加。群創採購長黃靖雯表示，群創打破場域限制，透過企業雲AI工程，向上延伸至玻璃供應鏈供需管理，向下延伸至智能物流到消費者端，上千家供應商自建的料號，透過群創AI智能互聯，得以精實管理，品質良率倍增。

群創董事長洪進揚為活動開場。圖／群創提供
群創董事長洪進揚為活動開場。圖／群創提供
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群創總經理楊柱祥開場發言。圖／群創提供
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群創顯示器大數據

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