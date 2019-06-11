鴻海加薪平均7％ 年資滿1年以上都受惠

2019-06-11 14:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳凱中 ／台北報導



國民黨總統初選參選人郭台銘（右）上午至中央黨部出席提名初選同志座談會，到場時與他的支持者握手致意。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

鴻海證實本月公布的員工年度調薪計畫，年資滿一年的員工平均薪資調幅7%。

鴻海董事長郭台銘上月與青年座談時承諾鴻海要帶頭加薪，今天傳出調薪計畫已拍板，雖然調薪不是全集團公司都適用，但鴻海母公司在台灣員工逾4000名，調薪範圍與幅度仍在科技圈引發不少話題。

鴻海下午首度舉行法說會，鴻海董事長郭台銘參選總統與交棒布局是外界關注的焦點。

昨天深夜多個科技工作討論網站就出現鴻海將為台灣員工加薪的討論串，鴻海上午證實此事。鴻海表示，公司為求才與留才，已於6月正式生效員工年度調薪計畫，年資滿一年以上，各職位同仁，平均調幅7%，透過提高薪資福利與同仁分享公司營運成果。

鴻海指出，這次調薪適用範圍為鴻海精密工業股份有限公司，員工個人調幅，依各單位績效和員工個人考績而定。鴻海科技集團其他台灣企業，依各該公司營運情況、薪資政策與市場競爭力等，各自進行調薪檢討。

記者詢問鴻海台灣員工加薪一事，不願具名的員工透露，此事要到下個月才知道，但確認鴻海有要調薪。

郭台銘宣布投入總統選舉後，外界常拿台灣的低薪問題來詢問郭台銘。郭台銘上月與青年座談時承諾會帶頭解決低薪問題，今天傳出鴻海加薪，不僅業界關注，預料也會在政治圈帶起話題。