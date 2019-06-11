鴻海精密6月調薪 平均調幅7%

2019-06-11 12:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海（2317）董事長郭台銘先前宣告力抗低薪問題，鴻海將當領頭羊加薪，鴻海精密今（11）日正式宣布，公司為求才與留才已於6月正式生效員工年度調薪計畫，年資滿一年以上，各資職位同仁平均調幅7%。

網友昨（10）日深夜在PTT八卦板上爆料，以「聽說鴻海要加薪了，全體！」標題發文。網友指出，在鴻海當RD（研發）的朋友透露，郭台銘退休前的最後一道命令，就是全體調薪10%。

對此，本報今日求證鴻海加薪一事，得到鴻海發言體系證實。鴻海表示，公司為求才與留才已於今年6月正式生效員工年度調薪計畫，年資滿一年以上，各資職位同仁平均調幅7%，透過提高薪資福利與同仁分享公司營運成果。

鴻海本次調薪適用範圍為鴻海精密工業股份公司，員工個人調幅，依各單位績效和員工個人考績而定。另，鴻海科技集團其他台灣企業，依各該公司營運情況、薪資政策與市場競爭力等，各自進行調薪檢討。

據悉，鴻海將採不同績效按比例調薪，加薪幅度最高水準有超過10%，該案於今年5月開始運作，定於6月生效，鴻海員工將於7月看到加薪入帳。依據證交所資料，鴻海精密本身在台員工達4,156人，此次加薪幅度之大，也是歷年少見。

本報詢問鴻海台灣員工加薪一事，不願具名的員工透露，此事要到下個月才知道，但確認鴻海有調薪計畫。不過，該名員工也透露，加薪幅度並沒有外傳的一成這麼高，大約落在5%上下。

鴻海董事長郭台銘5月中旬以國民黨總統初選參選人身分參加「破解低薪，給年輕人養得起的大未來」座談，當時有人提問，現在低薪問題是不是企業不加薪，當上總統是否有對應方針，以及鴻海要不要帶頭加薪。

郭台銘當時表示，鴻海是否帶頭加薪，他會說「Yes」，而且也希望電子科技產業一起來加薪，科技業加薪，絕對加得起，一定帶頭做，但可能要問一下法律顧問，是否有買票嫌疑。

依據郭台銘競選總部提出的資料，台灣泛鴻海員工約4.6萬人，2017年平均加薪10%，其他年度也有3%以上，經理級薪資約7萬多，學士起薪平均4萬。