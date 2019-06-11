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百萬人「反送中」大遊行後，香港政府為何仍無動於衷？

鴻海精密6月調薪 平均調幅7%

2019-06-11 12:07經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

鴻海（2317）董事長郭台銘先前宣告力抗低薪問題，鴻海將當領頭羊加薪，鴻海精密今（11）日正式宣布，公司為求才與留才已於6月正式生效員工年度調薪計畫，年資滿一年以上，各資職位同仁平均調幅7%。

網友昨（10）日深夜在PTT八卦板上爆料，以「聽說鴻海要加薪了，全體！」標題發文。網友指出，在鴻海當RD（研發）的朋友透露，郭台銘退休前的最後一道命令，就是全體調薪10%。

對此，本報今日求證鴻海加薪一事，得到鴻海發言體系證實。鴻海表示，公司為求才與留才已於今年6月正式生效員工年度調薪計畫，年資滿一年以上，各資職位同仁平均調幅7%，透過提高薪資福利與同仁分享公司營運成果。

鴻海本次調薪適用範圍為鴻海精密工業股份公司，員工個人調幅，依各單位績效和員工個人考績而定。另，鴻海科技集團其他台灣企業，依各該公司營運情況、薪資政策與市場競爭力等，各自進行調薪檢討。

據悉，鴻海將採不同績效按比例調薪，加薪幅度最高水準有超過10%，該案於今年5月開始運作，定於6月生效，鴻海員工將於7月看到加薪入帳。依據證交所資料，鴻海精密本身在台員工達4,156人，此次加薪幅度之大，也是歷年少見。

本報詢問鴻海台灣員工加薪一事，不願具名的員工透露，此事要到下個月才知道，但確認鴻海有調薪計畫。不過，該名員工也透露，加薪幅度並沒有外傳的一成這麼高，大約落在5%上下。

鴻海董事長郭台銘5月中旬以國民黨總統初選參選人身分參加「破解低薪，給年輕人養得起的大未來」座談，當時有人提問，現在低薪問題是不是企業不加薪，當上總統是否有對應方針，以及鴻海要不要帶頭加薪。

郭台銘當時表示，鴻海是否帶頭加薪，他會說「Yes」，而且也希望電子科技產業一起來加薪，科技業加薪，絕對加得起，一定帶頭做，但可能要問一下法律顧問，是否有買票嫌疑。

依據郭台銘競選總部提出的資料，台灣泛鴻海員工約4.6萬人，2017年平均加薪10%，其他年度也有3%以上，經理級薪資約7萬多，學士起薪平均4萬。

國民黨總統初選參選人郭台銘上午至中央黨部出席提名初選同志座談會，受訪時表示堅持手...
國民黨總統初選參選人郭台銘上午至中央黨部出席提名初選同志座談會，受訪時表示堅持手機要納入民調。記者余承翰／攝影
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