記憶體模組廠十銓科技 電競工控雙成長今年營運重心

2019-06-11 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



記憶體模組廠十銓科技（4967）去年就積極衝刺在標準規格以外的市場，其中，該公司營運重心強力放在產品毛利率相對較佳的電競產品及工控產品，該公司也指出，在市場持續拓展下，該二項產品近期出貨持續成長。

十銓科技5月營收6.67億元，較上月成長27.78％，較去年同期成長12.31%，今年前五個月合併營收達28.82億元，較去年同期成長5.47%。該公司表示，由於記憶體業者持續調節庫存且減產控制供給，十銓逆勢操作以毛利率較高的電競及工控產品為主力衝刺，相較去年同期出貨量提升逾四成，銷售額增加20％雙成長，挹注集團營收成長動能。

展望未來，十銓科技表示，今年第二季DRAM與NAND Flash價格走勢仍受中美貿易及供需影響，雖整體跌幅可望收斂，仍需視整體市場及產業鏈的變化來觀察第三季的價格走勢。根據過往經驗，下半年的產業旺季即將到來，十銓將針對利基型產品衝刺營收，追求全年營收持續成長。

對於產業後市的需求變化，該公司也指出，近期研究機構DRAMeXchange報導，消費型 PC、NB及伺服器 SSD搭載率持續攀升。

對此，十銓總經理陳慶文認為消費市場512GB與1TB SSD目前價格落在80至120美元之間，已進入取代傳統硬碟的甜蜜點，無論新裝機或升級需求都在放量，預期今年SSD搭載率可望突破六成。十銓將把握這波SSD換機潮，積極搶佔市場。