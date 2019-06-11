工研院與美國應材簽MOU 合推開放式創新

2019-06-11 10:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



工研院攜手美國應用材料公司建置開放式創新交流平台，齊力帶動創新技術商品化成效！今（11）日工研院院長劉文雄與美國應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森簽署合作備忘錄（MOU），雙方未來將奠基於此交流平台上，拓展新技術合作計畫，積極地提升台灣電子業與跨國公司之雙邊研發成果，驅動產業新商機。

這次簽署MOU的重點包括發展「開放式創新與商業化合作平台」，並深化在顯示器、先進封裝製程與新創事業投資等領域的合作。透過此一合作備忘錄，雙方也將每年舉辦聯合峰會，定期檢視合作進度與新提案構想。

工研院院長劉文雄表示，這次的MOU奠定在工研院與美國應用材料公司合作多年的基礎上，且開啟了雙方合作的新紀元。透過此合作平台，美國應用材料公司能更緊密鏈結工研院目前的研發進展，而工研院則能透過美國應用材料公司，掌握全球產業趨勢與科技研發動向。

此外，在每年定期互動與交流的聯合峰會中，也期待激出更多創新技術商品化的新創構想，孕育更多新創成功案例。

美國應用材料公司資深副總裁暨技術長與應用創投（Applied Ventures）總裁歐姆．納拉馬蘇（Om Nalamasu）博士表示：「技術日趨複雜，產業生態系統間的合作需求也隨之增加，開放式創新將是加速新技術與商業模式發展的關鍵。應用材料公司很期待能擴大與工研院合作，一同找尋新出路，克服產業最艱難的工程挑戰。」

工研院與美國應用材料公司在合作上各有專精且優勢互補，工研院擁有多元跨領域前瞻技術能量，並在人工智慧、大數據、3D列印等新進科技應用上建立了扎實的基礎；而美國應用材料公司則是材料工程解決方案的龍頭，兼具技術廣度與深度，引領電子科技與產業創新。