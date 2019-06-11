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洋基工程：今年審慎樂觀 明年一定更佳

2019-06-11 06:51經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

配發12元股利的興櫃股王—洋基工程（6691），該公司董事長賴有忠表示，美中貿易戰引發的不確定因素，的確造成部份客戶建廠工程遞延。目前看來今年營運「審慎樂觀」，展望2020年則是確立一定優於今年。

法人指出，洋基接單逾百億元，雖有部份已完工入帳，但今年營運仍可望優於去年。洋基工程昨天興櫃成交價191.99元。

洋基主要從事高科技廠房機電及無塵室統包工程服務，受惠於兩岸半導體廠擴產，並成為光學大廠的穩定供應商，近年營運穩步成長。洋基實收資本額2.93億元，2018年營收59.74億元，稅後純益5.42億元，EPS達19.08元，均創歷史新高。

賴有忠指出，美中貿易戰引發的不確定因素，的確造成部份客戶建廠工程遞延。目前看來今年營運應該仍是「審慎樂觀」，展望2020年則是確立一定優於今年。

洋基今年前五個月累計合併營收18.77億元，年增83.3%，已交出亮麗成績單。展望下半年，進入傳統完工入帳的高峰期，營運成果可望續旺。

洋基近年來追隨台商腳步布局大陸市場，2017年來自大陸工程的業績占比29%，2018年略降為21%。賴有忠指出，前年大陸占比重較高，主要台積電南京廠的工程入帳挹注。

賴有忠表示，積極拓展東南亞市場也是近期目標，初步以越南、泰國為重點。同時，洋基工程在站穩科技廠房機電及無塵室統包工程服務市場後，也將展開務：水、氣、化的合作夥伴，以共同跨足水氣化工程市場，來拓展業務涵蓋範圍。

洋基工程董事長賴有忠。記者李珣瑛／攝影
洋基工程董事長賴有忠。記者李珣瑛／攝影
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洋基興櫃貿易戰

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