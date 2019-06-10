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代工廠5月營收 廣達表現最優

2019-06-10 19:19經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

代工廠2019年5月營收廣達表現最佳，月增及年增率均是兩位數成長，其他包括仁寶、緯創與英業達均個位數成長，預期2019第2季在品牌廠的季底拉貨效應下，代工廠6月業績可望持續較5月走高。

廣達今日公布2019年5月營收886.77億元，月增13.51%，年增21.09%，該公司今年前五月營收為3,881.35億元，年增6.81%。廣達5月筆電出貨量310萬台，較4月的220萬台大增，並推升5月營收表現明顯上揚。

由於2019第1季基期較低，廣達預估，該公司第2季筆電出貨量將季增20%，伺服器全年則是兩位數成長，隨著5G與人工智慧（AI）應用愈來愈普及，可望進一步推升廣達伺服器的業績穩定向上，並帶動營收進一步增長。

仁寶2019年5月營收845.99億元，月增3.4%，年增6.6%，該公司今年前五個月營收為3,770.19億元，年增9.32%，符合預期，仁寶預估，第2季PC出貨量季增兩位數，非PC出貨量也將季增兩位數字，主要是Chromebook與平板電腦出貨所帶動。

緯創2019年5月營收644.73億元，月增1.5%，年減0.2%，累計今年前五個月營收3,342.36億元，年減1.5%，表現符合預期。緯創5月筆電出貨130萬台，月增20萬台; 伺服器18萬台，月增2萬台; 桌機（DT）110萬台，與上月持平；顯示器67萬台，月增2萬台。

展望2019第2季，緯創預估，筆電出貨量季增一成，伺服器、桌機、顯示器持平或小上，以月來看，出貨量將逐月往上。換言之，6月是季底出貨高峰，出貨量將是第二季單月最高峰。

英業達2019年5月營收408.88億元，月增4.3%、年減6.3%。累計今年前五個月營收1,949.62億元，年增4.3%。英業達去年5月筆電出貨180萬台，今年受到英特爾CPU缺貨影響，導致5月僅出貨160萬台，年減20萬台，但相較今年4月仍月增20萬台。

展望2019第2季，法人預估，英業達筆電、伺服器及智慧裝置將季增個位數，可望帶動營收小幅成長，但毛利率、營益率，將有挑戰，主要是出貨給大陸的伺服器，毛利較低。

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