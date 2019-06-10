出貨資料中心客戶 神達5月營收創今年新高

2019-06-10 19:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



神達投控（3706）今天公布，5月營收31.88億元，月增47.8%，重回30億元以上水平，創今年新高。

神達投控5月營收年增13.5%，據瞭解，主要乃因出貨資料中心客戶，帶動營收上揚。累計前5月營收128.4億元，較去年同期衰退4%。