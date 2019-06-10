友達5月合併營收247億元 月增17.9%

相關新聞
台積電5月營收突破800億元 今年新高2019-06-10 14:41
看人臉6秒就可測心跳血壓 交大研發獲聯發科投資2019-06-10 14:40
大螢幕收視成長 friDay影音攜OVO攻客廳經濟2019-06-10 14:29
電競與工控出貨旺 十銓5月營收攀7個月高2019-06-10 13:49
義隆電每股配發5元現金 估第2季業績逼近高標2019-06-10 13:48
工研院研討會 剖析下世代AI的創新應用趨勢與商機2019-06-10 12:45
郭台銘：G20恐仍簽不成中美貿易協定 政府有何措施？2019-06-10 12:42
瑞昱受惠無線耳機 歐系外資調高評等和目標價2019-06-10 12:16
宏達電回防智慧機市場 中階新機將問世2019-06-10 12:14
南茂股東會通過配息1.2元 改選9席董事2019-06-10 11:24
強信-KY 5月營收月減逾13% 貿易戰和齋戒月干擾2019-06-10 10:21
家登5月營收創歷史新高 月增1.37倍2019-06-10 10:21
三星大拉貨 台系鏈進補2019-06-09 23:51
宏達電新機 攻中階市場2019-06-09 23:50
台散熱廠湧急單 趕工出貨2019-06-09 23:50
貿易戰效應 晶睿、泰鼎迎轉單2019-06-09 23:31
華為拚突圍 揪台廠助陣2019-06-09 23:18
AI資安攻防比賽 冠軍團隊賞500萬2019-06-09 21:02
熱門文章
彩券族注意！中這些獎急著領 多繳20%冤枉稅2019-06-10 09:00
長榮空服員釀罷工 旅行業者痛罵太惡劣了2019-06-10 09:45
如何打造ETF「月配息」組合？二張圖告訴你2019-06-09 22:53
華為拚突圍 揪台廠助陣2019-06-09 23:18
上任不到三個月 傳一銀新任總座蔡麗雪請辭獲准2019-06-10 14:07
三星大拉貨 台系鏈進補2019-06-09 23:51
長榮罷工案 勞資10日再交鋒2019-06-09 23:18
利變型保單金閃閃 賺的錢去哪？2019-06-10 11:52
FT：為什麼鴻海面臨歷來最大、攸關存續的挑戰2019-06-10 15:07
誰這麼厲害？玩弄了張忠謀還讓他佩服不已2019-06-10 15:23
一銀總經理蔡麗雪閃辭 原總經理鄭美玲確定回鍋2019-06-10 17:39
長榮工會三問林佳龍 質疑交部助長罷工又讓華航過勞2019-06-10 10:40
家族金控董事會 面臨換血2019-06-09 23:22
FinTech效應 銀行員變年輕2019-06-09 23:24
預防長榮罷工 勞部、交部啟動應變機制降低旅客衝擊2019-06-09 21:07
台股大漲新台幣卻連兩貶 匯銀主管這麼說2019-06-10 16:57
台達電董座海英俊示警 中美貿易戰黑天鵝很多2019-06-10 12:01
台散熱廠湧急單 趕工出貨2019-06-09 23:50
就靠「這一招」路易莎咖啡從5坪小店13年衝破460家門市2019-06-10 10:14
郭台銘：G20恐仍簽不成中美貿易協定 政府有何措施？2019-06-10 12:42
潤泰轉投資 浩鼎、中裕報佳音2019-06-09 22:37
金管會盯家族金控 列4指標2019-06-10 00:09
1400名空服員願支援 交部：長榮罷工優先疏運國內線2019-06-10 18:02
蘇純興專訪／和泰車進化 迎戰新競爭2019-06-10 00:01
宏達電新機 攻中階市場2019-06-09 23:50
長榮醞釀罷工／旅客焦慮症發作「我的假期怎麼辦！」2019-06-10 14:42
金融超級股東會 三主軸聚焦2019-06-09 23:19
金價飆 分析師：可先獲利了結2019-06-09 23:57
這個投資商品價格飆高 投資專家建議：趕緊獲利了結2019-06-10 16:43
經濟五法 牽動總統大選2019-06-09 23:23
貿易戰效應 晶睿、泰鼎迎轉單2019-06-09 23:31
誠品也賣蔬果肉品海鮮 改裝後營收拚翻倍2019-06-09 19:40
宏達電回防智慧機市場 中階新機將問世2019-06-10 12:14
小S公公許慶祥 重登浩鼎大股東2019-06-09 22:34
冷眼集／推動預告罷工 給消費者一點緩衝期吧2019-06-10 14:42
財經觀點／金融科技夯 風險控管浮檯面2019-06-10 00:02
財政部：核准第一銀行總經理蔡麗雪請辭2019-06-10 19:09
科研人員遭中國吸納 科技部初步清查有7人2019-06-10 13:45
興富發股利採季季配 潤隆擬跟進2019-06-10 14:30
勞動部防罷工 急邀長榮勞資再討論2019-06-10 00:31
留言