岱宇5月營收4.13億 三大業務升溫推升Q2淡季不淡

2019-06-10 17:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



岱宇（1598）今（10）日公布5月合併營收4.13億元，年增2％，累計今年前5月合併營收為26.5億元，年增14％；看好三大業務拓展齊升溫， 可望推升第2季營運淡季不淡。

岱宇表示，第2季向為健身器材產業傳統淡季，受惠集團在家用、商用健身器材、及醫療復健等三大業務拓展效益漸顯，除XTERRA品牌成功打開大眾家用健身器材市場銷售，帶動主要客戶Amazon保持高雙位數備貨力道。

另外，SPIRIT品牌Johnny G新飛輪產品出貨表現在全球經銷通路推廣而持續升溫，及綜合格鬥UFC品牌持續擴增全球代理商合作基礎，都挹注兩岸生產基地產能稼動率保持在一定的水準之上，下半年進入健身器材產業旺季，可望更強勁的成長動能。

根據國際健康及運動俱樂部協會（IHRSA）最新發布全球健身報告指出，2018年全球健身市場規模達940億美元，其中，美國地區仍為全球健身產業主要發展國家，2018年美國地區占全球市場規模比重達32％，其次為德國、英國等地區，且看好未來中國、印度等地區運動健身風氣逐步盛行，有望優於全球市場成長表現。

岱宇指出，集團持續深化旗下各品牌於歐、美及中國地區家用、商用健身器材市場布局，去年陸續成立英國、西雅圖、北京等子公司以滿足當地客戶需求，尤其今年前5月美國地區營收比重自去年同期的48％攀升至52％、英國子公司在歐洲地區健身房拓展亦有所斬獲，皆係增添集團整體接單表現有機會繳出優於去年水準。

展望今年第2季，岱宇看好SOLE品牌新改款產品銷售表現，及XTERRA品牌在Amazon電商平台持續熱銷，有機會吸引其他通路合作契機，挹注家用健身器材產品銷售表現保持良好動能，另一方面，醫療復健領域將有望隨著飛利浦品牌授權效益發酵，及CogniBike醫療復健器材訂單隨著日本長照法規完成修正將逐步在第2季開始恢復拉貨表現，創造集團未來良好銷售表現。